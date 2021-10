Una delle ultime tendenze in fatto di cucina è sicuramente la crema spalmabile vegetariana. Amata e apprezzata dalla gran parte degli italiani è ad oggi un accompagnamento immancabile sulle tavole di tutti i giorni. Che venga acquistata o prodotta in casa, la crema spalmabile è perfetta da gustare durante un aperitivo, come antipasto o accompagnata a dei secondi di carne o pesce. Le varietà sono moltissime, da quelle dolci a base di frutta, a quelle salate a base di legumi od ortaggi. Facilissime da preparare, quando si parla di queste delizie, non tutti sanno che unire questi ingredienti può dar vita ad ottime creme spalmabili ricche di nutrienti e da far leccare le dita.

Crema di lenticchie e mango

Una delle creme spalmabili meno conosciute, ma sicuramente tra le più deliziose, è quella di lenticchie e mango. Due ingredienti apparentemente lontani che se uniti daranno vita ad una vera e propria esplosione di gusto. Semplicissima da preparare, si ottiene frullando lenticchie e mango aggiungendo un cucchiaino di crema di semi di girasole. Al composto aggiungere poi dell’olio extra vergine d’oliva e un pizzico di curry. Servire ben fredda come accompagnamento a del pane o crostini.

Crema di pomodori secchi e senape

Dal sapore forte e deciso, la crema di pomodori secchi e senape è il perfetto accompagnamento per un antipasto sfizioso e salutare. Si ottiene frullando i pomodori secchi e aggiungendo della senape in quantità variabile in base ai gusti. Questa crema spalmabile non ha bisogno dell’aggiunta di olio o sale. Può essere servita con del pane o con dei formaggi stagionati in sostituzione alle classiche marmellate o miele.

Hummus alle fragole con olio di cocco

Non solo di ceci, l’hummus è un composto che può essere preparto in centinaia di modi diversi. Uno dei metodi meno conosciuti è proprio l’hummus dolce. Il più apprezzato è forse quello di fragole, capace di mettere d’accordo grandi e piccoli per merende o colazioni squisite. Si ottiene frullando fragole fresche, aggiungendo un cucchiaino di olio di cocco e se si gradisce della vaniglia in fiala. Servire poi ben freddo con fette biscottate o pane croccante.

Hummus di ceci al caffè

Un’altra variante poco nota e davvero particolare è l’hummus di caffè. Si prepara frullando ceci, caffè (ottimo anche il caffè solubile), crema di nocciole e vaniglia, facendo poi riposare il composto in frigorifero. Questo delizioso hummus è ottimo per una colazione alternativa e salutare, adatta a tutti coloro che non vogliono privarsi del sapore del caffè mattutino.

