Anche nell’era del web, le penne continuano a ricoprire un ruolo fondamentale nella nostra quotidianità.

Invadono le scrivanie degli uffici e i banchi di scuola. Ne teniamo sempre una in borsa (può sempre servire) anche se poi capita che, quando dobbiamo annotare qualcosa, non la troviamo mai.

Penne per tutti i gusti

Ne esistono di tutti i tipi e di tutte le marche. Si passa dalla classica penna a sfera dai colori tradizionali (nero, blu, rosso) alle penne gel, passando per le cancellabili, fino ad arrivare a quelle profumate.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e tutte le età.

Quando però l’inchiostro finisce, siamo subito pronti a gettarle via, commettendo peraltro un errore grossolano.

Non tutti conosciamo infatti il procedimento corretto per smaltirle e spesso ignoriamo come riciclare le penne in modo sorprendente.

Per quanto riguarda il primo punto – ovvero lo smaltimento – è bene innanzitutto estrarre il tubicino contenente l’inchiostro. Essendo la rimanente parte costituita per lo più da plastica, verrebbe spontaneo gettarla nell’apposito bidone giallo e proprio qui sbagliamo.

Solo pochi sanno che le penne – come anche pennarelli e matite – non rientrano nella categoria “imballaggi”. Il motivo è presto detto: la plastica di cui sono fatte non è “pura” essendo a contatto con i componenti chimici dell’inchiostro. Pertanto, la loro destinazione ultima sarà la spazzatura indifferenziata.

Come riciclare le penne in modo sorprendente

Arriviamo quindi al secondo punto: il riciclo, ovvero come reinventare questo comunissimo oggetto, trasformandolo in accessori per la persona o per la casa. Tutti le usano ogni giorno e poi le buttano via non sapendo che possono essere riciclate in modo sorprendente ma vediamo come riutilizzare le penne.

Il corpo delle penne si presta molto bene come decoro per dare vita a inediti paralumi. La base sarà quella di un vecchio lampadario a sospensione (magari anch’esso disperso in cantina e difficile da smaltire).

Come riciclare le penne in modo sorprendente

Se vogliamo misurarci con metodi di riciclo creativo più semplici, possiamo prendere in considerazione le idee qui di seguito. Sarà sufficiente assemblare con pazienza penne (ed eventualmente matite), disponendole in modo da ottenere:

Un piccolo vaso per piante/fiori da salotto Scatole e contenitori (soprattutto per tutta quell’oggettistica che tendiamo a lasciare sparsa per la casa) Un fantastico acchiappasogni tintinnante a tema cancelleria

Se invece vogliamo essere ancora più estrosi, possiamo sfruttare i tappi delle penne ormai scariche come ciondoli per un’originale collana.

Bisogna infilare i tappi in questione (meglio ancora se di colori diversi) in un cordoncino; per bloccarli è sufficiente fare due nodi alle estremità e il gioco è fatto.