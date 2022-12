Se soffriamo di stitichezza consumiamo questi cibi invernali utilissimi per andare subito in bagno

La stitichezza si può combattere con la dieta e anche durante l’inverno possiamo mettere a tavola cibi amici del nostro intestino

Chi soffre di stitichezza lo sa: in inverno la situazione può peggiorare. Non soltanto lo stile di vita tendenzialmente più sedentario durante la stagione fredda è meno stimolante per il nostro intestino, ma contribuisce anche la dieta. Durante l’inverno, infatti, frutta e verdura fresca sono meno abbondanti, e chi soffre di stipsi ne risente.

L’alimentazione è (in assenza di malattie specifiche) il fattore contribuente più importante quando si tratta di stitichezza, soprattutto se questa è persistente o si ripresenta spesso. Possiamo in molti casi eliminare il problema semplicemente modificando la nostra alimentazione. Vediamo quali alimenti è bene mettere in tavola per combattere la stipsi anche durante la stagione fredda.

Anche in inverno consumiamo frutta amica dell’intestino

Solo perché la frutta fresca è meno abbondante nella stagione invernale non significa che dobbiamo rinunciarci. Primo fra tutti i frutti che dovremmo mettere in tavola in questo periodo è il kiwi, dalle note proprietà lassative. Un kiwi al giorno è certamente amico dell’intestino.

Non rinunciamo anche a pere, arance, cachi e alle immancabili prugne, anche se secche. Inoltre, la frutta esotica ricca di fibre ci può aiutare a combattere la stipsi ed è in genere disponibile tutto l’anno. Mettiamo quindi nel carrello ananas, papaia e mango per concederci un piccolo lusso che fa anche bene all’intestino.

Se soffriamo di stitichezza consumiamo verdure invernali ricche di fibre

La seconda regola per combattere la stitichezza è quella di consumare cibi ricchi di fibre. E anche in inverno le verdure sono le nostre migliori amiche.

Chi soffre di stipsi dovrebbe limitare il consumo di cibi confezionati o processati e preferire invece il consumo di frutta e verdura, possibilmente fresca. Grandissimi alleati del nostro intestino sono, ad esempio, i broccoli, le carote e tutte le verdure invernali a foglia verde, come coste, cavolo nero, radicchio e altri.

Oli e semi oleosi sono da integrare nella dieta

Se soffriamo di stitichezza, consumiamo anche abbondati quantità di semi oleosi, che oltre a contenere grassi amici e omega3, sono anche un toccasana per un intestino pigro. In particolare, noci, nocciole, mandorle, anacardi e i preziosissimi semi di lino possono aiutarci a combattere quotidianamente la stipsi.

Un consiglio riguardo ai semi di lino: sminuzziamoli grossolanamente in un frullatore (o con un batticarne) prima di aggiungerli ai nostri piatti, in modo da poterli assimilare meglio.

L’importanza dell’idratazione

Oltre al cibo, non dimentichiamo l’idratazione. Assumere abbastanza liquidi, soprattutto in inverno quando abbiamo generalmente meno sete, è fondamentale per mantenere in salute il nostro intestino. Premuriamoci di bere almeno un paio di litri d’acqua al giorno per combattere la stipsi e mantenerci in forma. Anche tè o tisane possono contribuire all’assunzione di liquidi quotidiana, ma ricordiamoci che la semplice acqua è la migliore alleata per la salute del nostro intestino.