Libri vecchi e pieni di polvere? Ecco come pulirli senza rovinarli con i consigli dei pro

Probabilmente in casa possediamo dei libri e anche una libreria. Se questi sono impolverati da molto tempo, ecco il modo corretto per pulirli senza rovinarli

Molti amano la lettura e collezionano libri. Alcuni sono libri antichi che non si aprono spesso, ma si ama conservare e anche collezionare. Tuttavia, col passare del tempo, soprattutto se sistemati in librerie a giorno, cioè senza vetri, facilmente accumulano polvere.

Nel periodo invernale, poi, sono esposti anche all’umidità, così che a volte si formano delle macchie di muffa, un vero pericolo per le pagine dei libri.

La loro importanza nel corso dei secoli

I libri sono un vero patrimonio ed è grazie a essi che la cultura ha attraversato i secoli. Questa è debitrice soprattutto dei materiali utilizzati per scriverci sopra. Il papiro è stato il primo materiale duttile e facilmente trasportabile. Molto utilizzato dagli Egiziani e poi diffusosi un po’ dappertutto, prima di questo si scriveva sulle tavole d’argilla, come facevano gli antichi Sumeri.

Nel Medioevo il papiro ha lasciato il posto a un materiale meno deteriorabile e perciò più duraturo, la pelle di pecora. Su di essa i monaci delle abbazie benedettine ricopiavano gli antichi testi giunti fino a noi. Un lavoro immane sia per il tempo impiegato, ma anche per il costo notevole. Infatti, per fare un solo libro spesso erano necessarie le pergamene ricavate da un intero gregge di pecore. Non a caso i libri erano regalo esclusivo per le persone più facoltose. Questi libri scritti a mano prendono il nome di codici.

Fu solo in seguito, grazie all’invenzione della stampa, che i libri ebbero una diffusione maggiore e anche dei costi più ridotti. I consigli che diamo, si riferiscono non ai codici e nemmeno alle prime stampe, ma semplicemente ai libri che si possono trovare in libreria oppure da un antiquariato che vende pezzi di qualche decina di anni fa.

Libri vecchi e pieni di polvere? Ecco come pulirli facilmente

Per pulire un libro e cercare di rimetterlo in sesto, non bisogna ricorrere a tecniche particolarmente difficili riservati agli specialisti. Possiamo utilizzare il bicarbonato di sodio, indicato per eliminare non solo qualche macchia di muffa, ma anche per proteggere le pagine. Inoltre, rimuove eventuali cattivi odori come di stantio.

Prendiamo allora un sacchetto di plastica e versiamo un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Poi appoggiamo il libro sopra il bicarbonato. Chiudiamo il sacchetto e lasciamolo lì dentro per una settimana, posto in una stanza che mantenga bene la temperatura ambiente. Passato questo periodo, lo tiriamo fuori ed eliminiamo il bicarbonato di sodio rimasto sul libro con una spazzola a peli morbidi.

Con il bicarbonato di sodio possiamo pulire sia i libri sia vecchie cartoline o anche giornali che collezioniamo da molto tempo.

Ci sono anche dei sistemi per pulire la copertina in cartone e a volte decorata di libri antichi. Abbiamo libri vecchi e pieni di polvere? Ecco come pulirli ma attenzione alla copertina. È meglio affidare la sua pulizia alle mani di un esperto. Tutto quello che potremmo fare è di eliminare l’eccesso di polvere, passando dolcemente la parte interessata con un batuffolo di cotone.