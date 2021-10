Ci sono degli oggetti che potrebbero valere cifre esorbitanti senza che noi lo sappiamo. Si tratta di alcuni elementi che appartengono al passato e che alcuni di noi potrebbero avere in casa. Quando si vendono questi oggetti, nel particolare a collezionisti e appassionati, infatti, le cifre, con grande sorpresa di molti di noi, potrebbero salire quasi alle stelle. Questo perché uno strumento musicale, una cartolina, un videogioco o un cd, che appartiene ad anni passati e che è in una serie magari limitata, aumenta il suo valore di tantissimo. Tutto ciò che dobbiamo fare è informarci e capire se gli oggetti che noi abbiamo in casa, in cantina o in garage possono rientrare tra le mire dei collezionisti.

Se siamo tra i fortunati che lo hanno in casa consideriamoci già ricchi perché questo oggetto vale un tesoro

Dato che ci sono tantissimi oggetti del passato che oggi possono valere una somma ingente, avevamo già parlato dell’argomento. Per esempio, avevamo indicato, in questo nostro precedente articolo, un Lp del passato di Gianni Morandi che oggi potrebbe essere rivenduto a cifre piuttosto alte. Oppure, avevamo evidenziato il valore di questo videogioco, ormai di anni e anni fa, che oggi però viene richiesto da tantissimi collezionisti. Insomma, la lista potrebbe continuare ancora e ancora. Oggi, a questa, aggiungiamo un ennesimo oggetto che interessa a moltissime persone. Si tratta di un gioco piuttosto particolare che forse potremmo avere in qualche scatolone nascosto in casa nostra.

Air Raid, l’unico gioco della Men Avision che oggi vale migliaia di euro

Presentiamo oggi un gioco in particolare, il cui valore ha raggiunto cifre davvero esorbitanti. Stiamo parlando di Air Raid. Infatti, se siamo tra i fortunati che lo hanno in casa consideriamoci già ricchi perché questo oggetto vale un tesoro. Il gioco, l’unico prodotto dalla Men Avision, è davvero unico nel suo genere e per questo è fortemente voluto da diverse persone. Air Raid ha uno scopo molto semplice. Infatti, per vincere, bisogna proteggere la propria città da attacchi aerei. Per farlo, bisogna usare una navicella spaziale che possa contrastarli. Il gioco si presenta con una maniglia a forma di T e un colore blu che cattura subito l’attenzione. Sembra che in circolazione ce ne siano poco più di 10 copie e le ultime vendute hanno raggiunto somme da capogiro. Infatti, una copia è stata venduta a quasi 14.000 euro mentre un’altra addirittura a più di 32.000 euro.

