Quando ci guardiamo allo specchio, possiamo vedere con attenzione tutti i dettagli del nostro volto. Le linee che costellano il nostro viso, infatti, sono ben visibili a un occhio attento. Se alcune di queste sono particolari e ci donano un aspetto maturo e interessante, altre non sono esattamente gradite. Molti di noi, infatti, non amano quelle piccole rughette intorno agli occhi. E sempre in questa zona del viso, ci sono tante altre persone che vorrebbero cancellare alcuni piccoli “difetti”. Avere una pelle liscia e levigata, soprattutto nella zona che contorna gli occhi, non è esattamente un gioco da ragazzi. Bisogna mettersi di impegno e curare il volto ogni giorno con grande attenzione. In questo caso, per aiutarci, potremmo però provare alcuni rimedi della nonna.

Apparire giovani freschi e riposati con un formidabile contorno occhi da fare direttamente a casa

I rimedi casalinghi si basano sulla conoscenza popolare e su vecchie ricette che le nostre nonne creavano quando non potevano procurarsi i prodotti commerciali. Fortunatamente, per i contorni occhi, ci sono tantissimi spunti che possiamo prendere dal passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo spiegato proprio come realizzarne uno seguendo una vecchia ricetta casalinga. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato altri ingredienti per rendere la pelle intorno agli occhi liscia e fresca. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, aggiungendo un’ennesima ricetta che potrebbe catturare la nostra attenzione.

Albume d’uovo e fragole, una formidabile ricetta

Per dar vita al nostro contorno occhi, ci basterà procurarci 3 fragole (se possibile mature) e un albume d’uovo. Prendiamo una ciotola e iniziamo a montare l’albume. Successivamente, versiamo le fragole, frullate in precedenza, fino a che la nostra soluzione non diventerà spumosa e omogenea. E il nostro contorno occhi è pronto. Adesso, aiutandoci con un pennellino, spalmiamo la nostra crema sulla zona intorno agli occhi, cercando di evitare però le palpebre. Massaggiamo con cura e delicatezza, e lasciamo il tutto in posa per circa 5 minuti. Trascorso questo tempo, potremo sciacquare il viso con acqua tiepida e il gioco sarà fatto. Perciò, ora sappiamo che possiamo apparire giovani freschi e riposati con un formidabile contorno occhi da fare direttamente a casa.

C’è però una precisazione importante da fare. Come abbiamo specificato in precedenza, quello consigliato è un semplice rimedio della nonna. Questo vuol dire, in sintesi, che non c’è il consiglio di un esperto alla base. Se dovessimo avere una pelle eccessivamente delicata o dovessimo presentare alcuni problemi, rivolgiamoci prima di tutto a un medico di fiducia.

