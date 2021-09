Molti di noi hanno diverse cianfrusaglie nella propria casa e non si ricordano neanche più esattamente cosa hanno messo nel garage o nella cantina, per esempio. Questa è una cosa piuttosto normale in fondo. Infatti, tante volte non ci rendiamo conto di possedere degli oggetti che potrebbero essere di valore. E possiamo iniziare parlando delle monete, come spieghiamo nel nostro precedente articolo “Il centesimo che vale un mucchio di soldi e che forse abbiamo nel portafoglio”. Ma ovviamente non ci si ferma ai soldi. Ci sono tantissime cose che potrebbero farci racimolare un bel gruzzoletto. E una la indichiamo proprio in “Perché affannarsi se si ha questo oggetto in casa che potrebbe valere più di 2.000 euro?”. Oggi, inoltre, vogliamo indicarne un’altra. Se dovessimo trovarla tra gli oggetti che conserviamo, infatti, la nostra giornata potrebbe decisamente cambiare.

Se lo abbiamo in casa nostra possiamo considerarci davvero fortunati perché possediamo una piccola ricchezza

Cerchiamo tra gli oggetti che abbiamo messo da parte, magari nostri o dei nostri genitori. E cerchiamo in particolare delle cose legate a un artista che sicuramente conosceremo. Si tratta del grande Gianni Morandi. Questa istituzione della musica italiana, infatti, potrebbe davvero portarci fortuna. Ci sono alcuni oggetti legati al suo nome che potrebbero valere abbastanza. Per prima cosa, per esempio, controlliamo se possediamo un Lp specifico. E sicuramente, se dovessimo dire “Un mondo di donne” la maggior parte di noi saprebbe a cosa ci riferiamo. Bene, pare che quest’ultimo valga quasi 100 euro, esattamente come “Ritratto”. Ma non è tutto, perché ci sono altre cose che potremmo cercare tra gli scaffali.

Ecco altri oggetti legati al mitico Gianni Morandi che potrebbero valerci una piccola fortuna

Arriviamo poi ai cd. Iniziamo da “C’era un ragazzo” che va intorno ai 50 euro. E passiamo, poi, a “Varietà”, che si aggira più o meno sulla stessa cifra, come anche il meno noto ai più forse “Ojos de Chiquilla”. Ma saliamo ora con il prezzo e raggiungiamo una quota che ruota attorno ai 200 euro. In questo caso, si tratta del quarantacinque giri “Noi siamo le pantere/Ciao Pavia”. Insomma, sicuramente abbiamo diverso materiale tra cui cercare e se lo abbiamo in casa nostra possiamo considerarci davvero fortunati perché possediamo una piccola ricchezza. Ma non parliamo ovviamente solo di Gianni Morandi. Infatti, nel nostro precedente articolo “Avere in casa questi oggetti di uno dei cantanti italiani più famosi, significa possedere un piccolo tesoro” avevamo indicato anche un altro autore. Si tratta di Vasco Rossi. Se abbiamo delle sue rarità, infatti, potremmo definirci piuttosto fortunati.