La bella stagione è finalmente arrivata e possiamo iniziare a goderci lunghi giri e viaggi in bicicletta. Ma perché non facciamo di questa passione una fonte di guadagno? Oggi noi di Proiezione di Borsa sveleremo come fare: se siamo appassionati di bici dobbiamo scaricare queste app che ci faranno guadagnare durante le nostre pedalate.

Movecoin e WeCity

Movecoin è un’app made in Italy che nasce per incentivare la mobilità green. È disponibile per iPhone e Android e ci permetterà di guadagnare circa 10 centesimi per ogni chilometro percorso a piedi o in bici. Scarichiamola, registriamoci e attiviamo il servizio di geolocalizzazione. Inizieremo subito a monetizzare.

Verremo ricompensati in token che potremo spendere nei negozi convenzionati, per pagare alcuni servizi pubblici e le tasse nei comuni aderenti.

Molto simile il funzionamento di WeCity. Installiamola e creiamo il nostro account personale: inizieremo ad accumulare soldi per ogni chilometro percorso pedalando. Ogni giorno possiamo ottenere un massimo di crediti per 100 km. Tutto ciò che guadagniamo possiamo utilizzarlo per avere sconti su vacanze eco-sostenibili e accessori.

Se siamo appassionati di bici dobbiamo scaricare queste app che ci faranno guadagnare durante le nostre pedalate: SaveBiking

SaveBiking è una delle più recenti app per guadagnare pedalando. Rispetto a Movecoin e WeCity offre alcune opzioni aggiuntive molto interessanti. Possiamo scaricarla sullo smartphone oppure abbiamo la possibilità di installare un chip sulle bici per attivare il funzionamento automatico tramite bluetooth.

Anche con SaveBiking guadagneremo 10 centesimi per ogni chilometro ma se segnaliamo l’app a un amico o a un negozio riceveremo un bonus aggiuntivo. I soldi che riusciremo ad accumulare possiamo spenderli in tutti i negozi convenzionati in una rete che comprende palestre, alberghi, ristoranti e negozi di biciclette.

