Sono moltissime le piante capaci di rendere il nostro giardino un piccolo angolo fiorito ricco di tranquillità e bellezza. Tra queste, poche possono però essere paragonate alla magnolia, bellissimo albero dai fiori spesso molto profumati. Eppure, non tutti sanno che se si vuole una pianta di magnolia rigogliosa bisogna seguire questo semplice consiglio a settembre. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Una pianta dai fiori veramente stupendi

Sono poche le persone che non sono rimaste affascinate davanti ad un albero magnolia, pianta ormai molto comune nei giardini e nelle terrazze nostrane. Questa pianta è infatti tanto bella quanto capace di adattarsi alle più differente necessità di coltivazione. Esistono infatti alberi di magnolia che raggiungono e superarono i 15 metri di altezza, come anche piante che si adattano bene alla coltivazione in vaso. Anche i fiori prodotti da questa pianta possono variare, passando dalle profumatissime infiorescenze della magnolia grandiflora a quelle eleganti della varietà obovata. Per tutte queste differenze esiste però un fattore che accomuna molte delle varietà di magnolia diffuse in Italia. Infatti, pochi lo sanno ma se si vuole coltivare questa pianta con successo è preferibile effettuare una particolare operazione durante l’inizio dell’autunno.

Se si vuole una pianta di magnolia rigogliosa bisogna seguire questo semplice consiglio a settembre

Nel corso dei nostri articoli abbiamo spiegato perché la fine della bella stagione sia un periodo particolarmente importante per gli amanti del giardinaggio. Ad esempio, in un nostro pezzo abbiamo analizzato perché se si vuole avere un raccolto abbondante è meglio prepararsi per le cure del frutteto di settembre. Oggi andremo a scoprire perché questo mese è particolarmente importante anche per quanto riguarda la coltivazione della magnolia.

Pochi lo sanno, infatti, ma il periodo di settembre e ottobre è particolarmente indicato per mettere a dimora nel nostro giardino questa pianta. Questo perché la magnolia non ama i trapianti e teme in particolare le gelate invernali. Questo consiglio vale particolarmente per gli amanti del giardinaggio del Nord Italia. Al contrario, chi vive in zone dal clima meno rigido può procedere alla messa a dimora anche durante l’inverno. Seguendo quanto spiegato prima è però importante che le temperature esterne non siano mai inferiori ai 0° quando si esegue questa operazione. Un ultimo consiglio da seguire è quello di comprare delle piante dall’altezza di 1.20 mt massimo, che tendono naturalmente a riprendersi meglio.

