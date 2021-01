Ogni segno ha le sue particolarità che vanno seguite per iniziare il nuovo anno con il passo giusto. Questo perché ognuno di questi segni ha delle piante che sono più adatte ad attirare le energie positive nel nuovo anno.

Allora, ecco le piante che ogni segno zodiacale dovrebbe comprare per avere fortuna nel 2021. Iniziamo subito a scoprire quali sono.

Le piante per i segni di terra

Iniziamo subito con i segni di terra. Per il possente Toro questo fiore potrebbe sembrare particolare, ma sicuramente è quello che gli si attaglia di più. La rosa è infatti la pianta che porterà fortuna a questo segno, con il quale condivide le forti note sensuali e vitali.

Alla tenace Vergine, invece, si consiglia la gardenia, fiore capace di unire al candore il fascino. Infine, per il tenace Capricorno il fiore da tenere vicino è il papavero, pianta legata alla fermezza e al lavoro.

Le piante per i segni di fuoco

Per i volitivi segni di fuoco i fiori fortunati sono invece altri. Si inizia con il regale Leone, dominato dal sole e il cui fiore non poteva che essere il girasole. Al contrario il focoso Ariete viene aiutato dalla lavanda, un fiore deciso quanto gentile, come in fondo anche lui è.

Infine, Il ramingo Sagittario può contare sull’aiuto dell’esotica magnolia, pianta orientale che ci ha raggiunto tramite infinite peregrinazioni.

Le piante per i segni d’acqua

Tocca ora ai segni d’acqua. La pianta portafortuna da coltivare nel 2021 per il segno dei Pesci è sicuramente il glicine. Questo fiore è, infatti, tanto bello quanto fragile e rappresenta appieno la natura sensibile di questo segno.

Al Cancro si confà invece l’ortensia, una pianta che ama l’ombra e la quiete, come a questo segno così delicato. Per il riservato Scorpione, invece, il fiore portafortuna è sicuramente l’orchidea, fiore cardine della passione.

Le piante per i segni d’aria

Per i volatili segni d’aria i fiori portafortuna sono questi. Ai geniali Gemelli si accompagna il fiordaliso, una pianta capace di donare tranquillità e leggerezza.

Al creativo Acquario si accompagna invece il geranio, pianta della compagnia e dell’amicizia. Infine, per la Bilancia il fiore consigliato è la verbena, pianta capace di curare i dolori d’amore e infondere felicità.

Detto questo, ecco le piante che ogni segno zodiacale dovrebbe comprare per avere fortuna nel 2021. Tutti coloro che volessero saperne di più sull’oroscopo possono trovare interessanti informazioni nella nostra sezione “Cultura e Società”. Nel caso si sia interessati si possono trovare inoltre curiose informazioni cliccando su questo link.