L’estate sta quasi per terminare e con lei il gran caldo che caratterizza questa stagione. Mentre i turisti potranno dispiacersi di questo fatto, chi possiede un frutteto non potrà non essere contento del ritorno delle piogge. Durante questo mese si potrà procedere alla raccolta di molti frutti gustosi da poter portare sulle nostre tavole. Per ottenere dei risultati ottimali è però preferibile agire per tempo. Infatti, se si vuole avere un raccolto abbondante è meglio prepararsi per le cure del frutteto di settembre. Vediamo subito come fare.

I lavori da effettuare a settembre

Se si vogliono avere dei raccolti di frutta abbondanti a settembre è preferibile agire per tempo e preparare il terreno a dovere. È quindi preferibile attuare almeno un taglio mensile dell’erba e distribuire il materiale raccolto in maniera omogenea sul terreno. Nel caso si possiedano delle piante di olivo oppure di nocciolo sarà invece preferibile mantenere il terreno pulito, in maniera da garantirne la permeabilità. Nel caso il terreno sia eccessivamente compatto è consigliato con la fresatura del terreno. Settembre è inoltre un ottimo periodo per attuare le potature di manutenzione di alcune delle piante presenti nei nostri frutteti. Tra questi spiccano i ciliegi e alcuni agrumi.

Meglio prepararsi per le cure del frutteto di settembre se vogliamo avere un raccolto abbondante

Per quanto riguarda l’irrigazione delle piante invece non è il caso di preoccuparsi troppo. Il calo delle temperature e l’aumento delle precipitazioni renderanno infatti superflui interventi continui. Meglio agire solamente in caso di un forte aumento delle temperature oppure di siccità. Questo discorso non vale però per quelle piante che non abbiano ancora terminato il loro ciclo produttivo, come, ad esempio, alcune tipologie di agrumi.

Infine, cosa fare per quanto riguarda la raccolta dei frutti? Nei primi 15 giorni del mese sarà preferibile raccogliere la frutta solamente durante la sera e la mattina, soprattutto nelle zone a clima caldo. Dopo questa data sarà invece possibile raccogliere la stessa durante l’arco di tutta la giornata. Nel caso invece la maturazione dei frutti sia scalare è preferibile raccogliere i frutti con una cadenza di quattro giorni circa. Infine, meglio proteggere gli alberi con delle reti anche durante il mese di settembre, in maniera da evitare i danni creati dalle precipitazioni improvvise. In seguito a questi eventi è comunque preferibile eliminare i frutti danneggiati.

