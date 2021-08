I piatti di mare sono buonissimi, ma molti non li preparano perché hanno paura di confrontarsi con un processo particolarmente difficile. Questa credenza però nella maggiore parte dei casi non è vera, soprattutto quando si vogliono portare in tavola i frutti di mare. Oggi parliamo proprio di questi ultimi, proponendo un piatto da leccarsi i baffi. Infatti, quasi nessuno le prepara in questo modo, ma ecco delle cozze strepitose e diverse dal solito. Vediamo insieme come portare in tavola una preparazione tipica delle Cinque Terre e dell’alta Toscana.

Gli ingredienti necessari per preparare i muscoli ripieni

1 chilo di cozze fresche;

prezzemolo quanto basta;

90 grammi di panini al latte;

1 spicchio di aglio;

timo quanto basta;

pepe nero quanto basta;

60 grammi di mortadella;

50 millilitri di latte intero;

2 cucchiai di formaggio grattugiato (preferibilmente grana padano);

300 grammi di passata di pomodoro;

1 cipolla;

vino bianco quanto basta;

olio quanto basta.

Per iniziare bisogna pulire le cozze. Basta quindi munirsi di pazienza e olio di gomito e strofinare tutti i gusci con una spugnetta metallica sotto l’acqua corrente per rimuoverne lo sporco. Poi è necessario togliere ad una ad una la barba contenuta al loro interno. Aprire poi 12 cozze e rimuoverne il contenuto. Le altre invece vanno leggermente socchiuse con l’aiuto di un coltellino per poterle poi farcire. Passare poi al ripieno.

In un tritatutto inserire il pane dopo averlo bagnato nel latte e dopo aver tolto il liquido in eccesso. Inserire poi il formaggio grana, i molluschi che abbiamo rimosso dai gusci, le erbe aromatiche, la mortadella e uno spicchio di aglio pulito. Azionare l’elettrodomestico e poi pepare secondo gusto. Inserire il composto all’interno delle cozze e cercare di richiuderle su sé stesse.

Prendere una padella molto capiente che possa contenere tutti le cozze e cominciare a preparare il sugo con cui servirle. Tritare molto finemente la cipolla e farla dorare con un filo di olio. Aggiungere poi le cozze e sfumarle con del vino bianco. Una volta che questo sarà evaporato basta aggiungere la salsa di pomodoro. Lasciare andare il composto per circa mezz’oretta e servire il piatto ben caldo.

