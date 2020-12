Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sempre più persone scelgono di consumare la yerba mate. Questa bevanda è sempre più apprezzata perché può essere una valida alternativa a thè e al caffè.

Cos’è il mate

Bevanda diffusissima in Argentina è molto consumata anche nel Sud del Brasile e nel Paraguay.

Quest’erba di origine sudamericana, infatti, è conosciuta mondialmente per le sue proprietà benefiche e curative. Può avere effetti energizzanti, prolungare il senso di sazietà, facilitare la digestione e la diuresi oltre ad essere un naturale antiossidante.

Oltre a queste proprietà benefiche il mate è molto apprezzato per il suo sapore unico ed inconfondibile.

I rischi

Se si vuole bere la yerba mate occorre fare molta attenzione. Infatti, nonostante le sue riconosciute proprietà benefiche, il consumo del mate può avere delle controindicazioni e dei rischi per la nostra salute.

A) Trattandosi di una bevanda stimolante occorre non abusarne. Alcune persone tollerano bene dosi abbondanti, ma molte persone potrebbero faticare a rilassarsi e ad addormentarsi in seguito all’assunzione. Il mate può causare ansia e tachicardia. Il contenuto di caffeina è minore del caffè, però è anche vero che se si beve il mate si tende ad assumerne dosi superiori. Per questo motivo si sconsiglia un uso eccessivo in gravidanza e in allattamento. B) Alcuni studi suggeriscono che il consumo di mate possa essere associato ad un aumento del rischio di alcuni tipi di cancro. Questo potrebbe essere causato dalla alta temperatura della bevanda che può danneggiare la mucosa e portare a cancro all’esofago e allo stomaco. C) Il consumo prolungato del mate può macchiare e danneggiare i denti. Questo è dovuto all’elevato indice di acidità della pianta.

Se si vuole bere la yerba mate occorre fare molta attenzione per evitare questi rischi per la salute. È preferibile consumare il mate a temperature inferiori a 65 °C o non berne in quantità eccessive.

Come sempre la migliore strategia è applicare il principio di precauzione e se si vuole iniziare a consumare abitualmente questa bevanda è bene iniziare con minime dosi ed eventualmente aumentare col tempo le dosi.