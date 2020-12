Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La mousse è un dolce al cucchiaio che ha origini francesi e nasce intorno al XVII secolo. Può essere preparata in svariati modi e con infinite combinazioni. È il dessert perfetto per finire una cena galante o per stupire gli amici con un dolce diverso.

In questa ricetta in particolare, il cioccolato e il peperoncino si combinano perfettamente creando un connubio goloso al quale non si può resistere. Vediamo insieme come preparare la mousse perfetta per una cena romantica.

Ingredienti per la mousse

200 gr. di cioccolato fondente;

400 ml. di panna fresca liquida;

1 cucchiaino pieno di peperoncino in polvere.

Ingredienti per la ganache (opzionale)

150 gr. di cioccolato fondente;

100 ml. di panna liquida fresca.

Preparazione

La sera prima, mettere la panna e la ciotola nella quale verrà montata in frigorifero, per ottenere una panna perfettamente montata. Con l’aiuto dello sbattitore elettrico, montare la panna fresca finché non sarà ben compatta. Prendere il cioccolato e ridurlo a pezzetti. Far scaldare un pentolino con dell’acqua e mettere sopra una ciotolina con dentro il cioccolato a pezzetti. Attenzione: la ciotola non deve toccare l’acqua del pentolino. Mescolare finché non sarà completamente sciolto. Incorporare la panna al cioccolato fuso con una spatola con un movimento dal basso verso l’alto. Aggiungere un cucchiaio di peperoncino in polvere e mescolare.

Trasferire la mousse in diversi pirottini e far riposare in frigorifero per tre ore. Per i più golosi suggeriamo di preparare una ganache al cioccolato fondente da servire insieme alla mousse. Per farla, è sufficiente portare a bollore in un pentolino la panna. A questo punto, aggiungere il cioccolato fondente tritato finemente e mescolare finché il composto sarà cremoso e senza grumi. Una volta intiepidita, sarà pronta per essere servita come accompagnamento o guarnizione. Ecco, dunque, servita la mousse perfetta per una cena romantica.

