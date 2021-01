Il Telepass, dispositivo da esibire al casello consentire il pagamento del pedaggio autostradale tramite addebito sul conto corrente bancario, ha ampliato i servizi.

Con l’avvento dell’anno nuovo è diventato conveniente anche per chi percorre meno di 3.000 km all’anno e offre nuovi vantaggi per i pendolari.

Ecco quali sono le novità con l’aiuto degli Esperti di Risparmio e Famiglia di ProiezionidiBorsa. Ma vediamo anche a chi conviene avere il Telepass. Che nel frattempo è diventato meno ingombrante e invasivo sul parabrezza degli italiani.

Tre opzioni di abbonamento

Negli ultimi anni sono sempre di più gli automobilisti che hanno scelto di evitare le code ai caselli, ma anche ai tornelli di parcheggi e traghetti, grazie all’abbonamento Telepass. Che permette di pagare automaticamente anche l’ingresso nell’Area C di Milano e i parcheggi sulle strisce blu.

Attualmente ci sono tre opzioni di abbonamento fra le quali scegliere quella più adatta. La versione base, Telepass Strisce Blu, offre la possibilità di pagare i parcheggi sulle strisce blu dal telefono con un’app e costa 1,26 euro al mese.

La formula Telepass Pay a 1,26 euro passa a 2,50 dopo due mesi e comprende alcuni servizi molto utili. Il pagamento della sosta sulle strisce blu, del taxi e del carburante avviene tramite un’app dedicata. Va benissimo per chi intesta l’abbonamento alla partita Iva o per chi paga i movimenti di un dipendente che usa l’auto propria.

In questo modo non solo sono in evidenza i pagamenti di pedaggi, parcheggi e carburanti. Ma sono anche tracciati tutti i movimenti.

La formula Telepass X permette di pagare i pedaggi e fare shopping con prezzi agevolati attraverso l’app dedicata.

Telepass, a chi conviene e le agevolazioni per chi lavora

L’abbonamento si può sottoscrivere in banca, in Posta, via web e al Punto Blu. L’attesa in banca e in posta può essere lunga di questi tempi perché si entra in pochi o si va solo su appuntamento.

L’opzione web è immediata, ma va bene solo se si ha qualcuno a casa che ritira il pacchetto: un famigliare, un vicino, un portiere. Perché i pacchi incustoditi negli androni spariscono.

Il sistema migliore è quello di acquistarlo al Punto Blu di alcuni caselli autostradali. Ci vuole almeno mezz’ora tra compilazione moduli e verifica documenti personali. Il vantaggio però è innegabile: l’apparecchio viene consegnato subito.

I vantaggi per chi viaggia all’estero o fa il pendolare

Dal 2020 il Telepass funziona presso tutti i caselli italiani e quelli delle autostrade francesi, spagnole e portoghesi. Da poco è partita anche la condivisione con la Svizzera.

Per attivare queste funzioni basta andare sul proprio profilo Telepass. Ovviamente ci sono versioni vantaggiose per le aziende e i professionisti. Includono l’assistenza stradale, gli sconti sulle polizze e i rifornimenti alle stazioni Eni Station

E ancora gli sconti nei punti ristoro, il parcheggio in aeroporto e il noleggio di auto, il cambio pneumatici con Pirelli, la sosta agli outlet McArthurGlen (servizio Telepass Business). Per i titolari di flotte di camion con peso superiore a 35 quintali, il servizio Telepass Truck funziona in sette Paesi europei.

I vantaggi per le famiglie

Telepass Pay X è la nuova offerta gratis per due anni, con il nuovo dispositivo slim, nuovi servizi per la mobilità in città, una carta prepagata e 50 euro di cashback. Si può comprare anche un solo abbonamento per una famiglia che ha due auto. Basta associare al dispositivo due veicoli e due targhe.

Non si possono, invece, associare due dispositivi allo stesso veicolo. Si può associare un dispositivo alle due ruote con la formula auto più moto (di cilindrata superiore a 150 cc).