Chi ci è già passata lo sa, chi ci passerà invece lo saprà, oppure lo scopre oggi qui, perché se si è in questo periodo della vita bisognerebbe addio ad un dolce. E in realtà non solo a questo ma anche a tanto altro.

Di quale dolce stiamo parlando?

Il dolce purtroppo incriminato è il tiramisù. Dessert strepitoso che è veramente una delizia per il palato. Il tiramisù, però, ha solo un piccolo problema: non è cotto. E se si è in questo periodo della vita bisognerebbe dire addio ad un dolce come questo. Gli ingredienti del tiramisù sono molto famosi in particolare uno: l’uovo. Infatti nella preparazione del tiramisù l’uovo non si cuoce rimane crudo. E quando una donna è incinta è sconsigliato mangiare uova crude, e quindi anche il tiramisù.

Il tiramisù per le future mamme

Nessuno ci pensa mai, molte volte si pensa solo ad esempio al sushi, al prosciutto crudo o altro, ma in realtà anche il tiramisù andrebbe evitato. E chi è un’appassionata di questo dolce per 9 mesi dovrà dirgli addio. Le uova crude potrebbero portare alla Salmonellosi, per questo vanno assolutamente evitate in gravidanza. Come ha spiegato in questa pagina la ginecologa Lucia Maragno sul proprio sito online.

“La salmonella, che è un batterio che ha come habitat il tratto digerente di uomini e animali, se contratto in gravidanza, può essere pericoloso; per questo, meglio evitare alimenti crudi, uova crude e fare attenzione, quando si rompono le uova, ai gusci e al contenitore che si è utilizzato per romperli”. Ecco perché se si è in questo periodo della vita bisognerebbe dire addio ad un dolce tiramisù.

Per fortuna, dato che il mondo è bello perché è vario, esistono dei tiramisù per quelle mamme che non riescono a dire di no. La ricetta è molto facile perché quello che bisogna fare è la crema senza uova. È inoltre opportuno farsi spiegare bene cosa è possibile mangiare e cosa invece non lo è. In questo modo si evitano dei problemi assolutamente prevedibili.

