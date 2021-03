Molti di noi, per colazione, amano mangiare latte e cereali. Si tratta di un alimento davvero diffuso nelle case degli italiani e apprezzato da grandi e piccini. Uno sbaglio, però, che compiamo sempre è quello di buttare nella spazzatura il cartone del cereale. Oltre ad essere uno spreco, questo ci impedisce di realizzare tantissime cose. Infatti, questo oggetto può risolvere tanti problemi nelle case. Il disordine, la mancanza di astucci, di portariviste o di gioielli, può essere sopperita da una semplice azione di riciclo. Dunque, invece di buttare via le scatole dei cereali, dovremmo usarle così per risolvere diversi problemi nelle case!

Possiamo dar vita a delle deliziose spolette per il lavoro a maglia

In tantissimi amano il lavoro a maglia. E, per realizzarlo, hanno gomitoli di lana o cotone sempre in giro per casa. Dunque, invece di vivere sommersi da fili sparsi, possiamo risolvere questo problema in un batter d’occhio. Basterà, infatti, creare delle spolette con le scatole dei cereali. Per realizzarle, basterà tagliare un rettangolo di cartone dalla scatola, lasciando l’estremità superiore più lunga, come quella inferiore. E ora sarà sufficiente arrotolare intorno al cartone ritagliato lo spago che abbiamo in casa.

Potremo ricavare degli eccentrici e divertenti astucci dai cartoni dei cereali

Apriamo completamente la scatola di cartone, tagliandola un lato e appiattiamola. Da un normale foglio, ritagliamo il modello di astuccio e trasportiamolo sulla scatola di cereali appiattita, tracciandone il bordo. Posizioniamo il righello in cima al cartone nei punti in cui si trovano le linee e ripieghiamole una ad una. A questo punto potremo ritagliare la forma dell’astuccio. Pieghiamo ora la linguetta inferiore in basso e mettiamo del nastro adesivo trasparente per fissarla. Facciamo lo stesso su tutti i lati. In aggiunta, attacchiamo dell’autoadesivo con una chiusura a strappo sul lembo superiore. E adesso pieghiamo questo lembo verso il basso, così da poter ottenere l’apertura e la chiusura dell’astuccio ogni volta che vogliamo.

Creiamo anche delle deliziose copertine per quaderni

In questo caso, oltre la scatola di cereali, avremo anche bisogno di una carta decorativa, delle forbici e della colla. Tagliamo la scatola e pieghiamola a metà. Applichiamoci sopra la carta decorativa e attacchiamo il tutto con la colla sul quaderno, tagliando gli eccessi del cartone. Adesso, lasciamo in posa per qualche ora, così che la copertina si attacchi perfettamente al nostro notebook.

Perciò, invece di buttare via le scatole dei cereali, dovremmo usarle così per risolvere diversi problemi nelle case! In questo modo, infatti, non avremo più oggetti sparsi ovunque ma ogni cosa avrà il suo posto e la casa risulterà decisamente più ordinata (e colorata)!

