Se si è in cerca di lavoro, si ama la natura e ci si vuole trasferire, questa offerta di lavoro è perfetta

L’Antarctic Heritage Trust del Regno Unito ricerca impiegati che vogliano trasferirsi in Antartide a lavorare a stretto contatto con i pinguini. Se si è in cerca di lavoro, si ama la natura e ci si vuole trasferire all’estero, anche se in un luogo del tutto sperduto, questa offerta di lavoro fatta dalla British Antarctic Heritage Trust, potrebbe essere perfetta.

L’azienda britannica, infatti, è alla ricerca di nuovi dipendenti per l’ufficio postale, il museo e il negozio di souvenir. Dove è il posto di lavoro? A Port Lockroy, sull’isola antartica dell’isola di Goudier, a circa 1000 chilometri a sud della terraferma argentina.

Se quello che si desidera è pace, serenità, contatto con la natura e con degli animali simpatici e affettuosi come i pinguini, allora si può prendere la coraggiosa decisione di inviare il proprio curriculum alla British Antarctic Heritage Trust e partire per l’Antartide! C’è tempo fino a marzo 2023 per ricoprire le 3/4 posizioni ricercate in questa remota località turistica.

Ogni anno qui arrivano circa 18.000 turisti in crociera che hanno necessità di essere accolti. Ma oltre a questo compito, l’azienda richiede la cura delle strutture e lo sgombero dei pinguini! Ma cosa significa questo? Scendiamo nei dettagli di questo interessante e originale lavoro.

A Port Lockroy, a fronte di poche centinaia di abitanti, ci vivono migliaia di pinguini, che costruiscono nidi ovunque!

Parte del lavoro del personale ricercato consisterà, infatti, nel contare le uova e i pinguini e pulire i loro escrementi dalle rocce in modo che non vengano trasportati in casa, nel negozio e nel museo. Inoltre, i dipendenti devono garantire che l’impatto dell’arrivo dei turisti, sui pinguini, sia ridotto al minimo possibile.

L’Antarctic Heritage Trust del Regno Unito riceve migliaia di domande ogni volta che questi annunci di lavoro vengono pubblicati, ma chi vuole buttarsi in questa avventura deve essere consapevole del fatto che sta andando incontro a temperature rigidissime (l’estate antartica viaggia tra i meno 5 e i più 10 gradi) e a condizioni di vita non proprio agevoli e comode.

Lavorare in Antartide: una vita frugale e semplice, senza internet

Se si è in cerca di lavoro e prima di inviare il proprio curriculum, bisogna essere consapevoli di alcuni altri particolari riguardanti questo tipo di lavoro: a Port Lockroy non c’è acqua corrente! Di conseguenza non esiste l’acqua potabile.

L’acqua da bere viene rifornita da apposite navi di passaggio, oppure si deve far sciogliere il ghiaccio e poi bollirlo per bene, per evitare malattie.

E la doccia? Sicuramente non ci si potrà fare la doccia tutti i giorni, anzi potrebbero addirittura passare due settimane senza che ci sia la possibilità di farsi una doccia; questo perché sarà necessario attendere l’arrivo della nave che trasporta l’acqua potabile.

Bisognerà anche dimenticare il proprio smartphone, perché in Antartide le comunicazioni potranno avvenire solo via radio e questo tipo di comunicazione funziona diversamente dalle altre connessioni.

In Antartide anche l’elettricità sarà limitata. Inoltre, tutti i dipendenti vivranno in una camera da letto condivisa: cucina, salotto e bagno sono separati.

E, infine, se si ha il vizio del fumo, bisogna assolutamente sapere che in tutta l’isola è vietato fumare.

Quanto si potrebbe guadagnare lavorando a contatto con la natura e con i pinguini in Antartide?

Lo stipendio non è altissimo. La retribuzione va dai 1500 ai 2100 euro; sebbene non sia uno stipendio eleveatissima, si tratta comunque di una retribuzione media che potrebbe comunque permettere ai lavoratori di mettere qualcosa da parte, con alcuni accorgimenti.

Vicky Inglis che lavora da anni in Antartide, consiglia caldamente di provare comunque a partire, almeno per i più avventurieri, che sanno vivere senza comodità: “Cogli l’occasione per fermarti e vedere cosa succede intorno a te: il ghiaccio, il tempo, la fauna selvatica. Goditi i momenti semplici che questo luogo offre”, afferma Vicky.

L’Antartic Heritage Trust del Regno Unito pubblicizza così la posizione lavorativa su Twitter: “Sognate di svegliarvi e vedere l’Antartide in tutto il suo splendore? I pinguini arrancano, il sole fa capolino sulle montagne innevate. Un lavoro come nessun altro”.

Permessi di soggiorni e visti saranno forniti in fase di colloquio. Centinaia di persone interessate hanno già risposto all’annuncio.

