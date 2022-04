Un ulteriore balzello si aggiungerà ai costi sostenuti dalle famiglie.

La società Telepass ha annunciato un notevole rincaro per gli abbonamenti Family e Twin che colpirà sia i nuovi che i vecchi utenti.

Si tratta, come molti sanno, di un apparecchio utile a velocizzare il passaggio ed il pagamento ai caselli autostradali. È uno strumento elettronico che si può utilizzare su autoveicoli e motoveicoli per evitare le code ed utilizzando il pagamento con addebito sul conto corrente.

Altri aumenti e stangate in vista per le famiglie, aumenta anche il Telepass ed ecco come evitare una spesa imprevista

Oltre l’accesso veloce in autostrada il Telepass consente anche ulteriori servizi.

Tra i principali troviamo il pagamento delle soste nei parcheggi convenzionati e sulle strisce blu, la possibilità di accedere in alcune aree del centro di Milano ed il soccorso stradale. Si può anche acquistare il biglietto per l’attraversamento dello Stretto di Messina.

È di semplice attivazione: basta infatti rivolgersi a banche convenzionate o Punti Blu, oppure acquistare online.

Tutto molto semplice ed intuitivo ma ci sono altri aumenti e stangate in vista per il Telepass Family, spesa imprevista che molti potrebbero voler evitare.

A partire dal 1° luglio 2022 scatteranno i rincari per i due abbonamenti utilizzati dalle famiglie.

Una modifica ai contratti anche per chi li ha già sottoscritti

La società che detiene il 51% di Telepass avrebbe deciso una modifica unilaterale dei contratti dei propri utenti e avrebbe già iniziato ad inviare comunicazioni in tal senso. La motivazione alla base della proposta parrebbe essere che “la modifica nasce in ragione del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass”.

Questo aumento è quantificabile nel 45% in più all’anno. L’abbonamento Family vedrà un aumento di 0,57 centesimi mensili e l’abbonamento Twin di 0,28. Dunque annualmente le famiglie andranno a pagare per il Family 65,88 euro contro i precedenti 45.36 euro. Il Twin da 21,60 euro a 31,68 euro.

Le norme antitrust italiane prevedono in casi come questo il diritto di disdire immediatamente e senza costi il contratto.

È possibile farlo entro il 30 giugno e restituire entro i successivi sei mesi l’apparecchio elettronico di cui si è in possesso.

Per annullare l’abbonamento è sufficiente scrivere una mail e/o inviare una pec agli indirizzi indicati sul sito di riferimento. Si può anche inviare una lettera raccomandata a Telepass spa – Customer care – Casella postale 2310 – succursale 39 – 50123 Firenze.

La restituzione del dispositivo elettronico entro sei mesi è necessaria per non incorrere in sanzioni e penali.

