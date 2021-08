Ogni giorno il nostro fisico e la nostra mente vengono messi a dura prova e spesso avvertiamo dei disagi fisici che non sembrano avere spiegazione plausibile.

Ad esempio la stanchezza non è sempre sintomo di pigrizia, ma è il segnale con il quale il nostro organismo ci avverte che non ha tutte le energie di cui ha bisogno per svolgere tutte le attività.

Se siamo sempre stanchi, avvertiamo mancanza di forze, senso di spossatezza, poca energia e tutto ciò si manifesta anche in modo episodico oppure duraturo nel tempo e senza particolari motivi, è consigliabile rivolgersi al proprio medico.

A volte questi sintomi possono essere provocati da patologie più o meno importanti, spesso risolvibili senza alcune conseguenze.

Se si avverte stanchezza intensa e persistente potrebbe essere uno dei sintomi di queste patologie che elencheremo nei prossimi paragrafi.

Anemia

L’anemia può manifestarsi sia negli uomini che nelle donne.

È una delle “patologie” del sangue più diffuse. Si presenta con una diminuzione dei globuli rossi e il conseguente calo dell’emoglobina, proteina che trasporta l’ossigeno ai tessuti del corpo, causando stanchezza, perdita di energia, affaticamento anche nel compiere le azioni più semplici.

L’ansia

Molte persone soffrono di ansia persistente e incontrollata, a tal punto da subire effetti negativi sulla qualità della vita di tutti i giorni.

Uno dei sintomi che caratterizza l’ansia è la stanchezza.

Celiachia

La celiachia è un infiammazione cronica dell’intestino tenue, dovuta all’ingestione di glutine.

L’unica terapia attualmente valida è quella dietetica.

Uno dei sintomi della celiachia è la stanchezza, oltre alla diarrea e alla perdita di peso.

Depressione

La depressione influisce sullo stato di salute delle persone che ne soffrono. Si avverte uno stato di stanchezza generale e calo di energie, spesso dovuto dal fatto che la depressione può portare insonnia o cattiva qualità del sonno.

Diabete

Il sintomo caratteristico del diabete è la stanchezza cronica e intensa, spesso accompagnata da sonnolenza nelle persone in cui il diabete è poco controllato.

Ipotiroidismo

Il cattivo funzionamento della tiroide, comporta una diminuzione degli ormoni tiroidei, nei vari tessuti del corpo conducendo uno scompenso in tutto l’organismo.

I sintomi tipici di questa malattia sono il sonno e la stanchezza.

Mononucleosi

È una malattia infettiva che si trasmette attraverso la saliva.

I sintomi consistono in un senso generale di malessere, astenia e stanchezza, febbre, ingrossamento dei linfonodi e della milza.

Sindrome delle gambe senza riposo

Coloro che soffrono di questa sindrome riposano poco e male, per cui il giorno successivo avvertono stanchezza.

La patologia di notte colpisce le gambe e l’individuo affetto ha necessità di muoverle in continuazione, avverte dolore. Inoltre, le gambe si muovono spontaneamente a scatti.

Sindrome da stanchezza cronica

Le cause di questa sindrome sono sconosciute, e non esiste purtroppo una cura specifica.

Chi soffre di questa patologia anche se riposa, non ne trae alcun beneficio.

Colpisce principalmente le donne e le persone di età compresa fra i 40 e i 50 anni.

È un disturbo che comporta fatica persistente e inspiegabile.