Anche in questo 2021 l’arrivo del mese di agosto porta con sé alcune incombenze per chi si occupa di orto o frutteto.

La durata delle giornate raggiunge il culmine e, proprio in agosto, il caldo non dà tregua. Nonostante questo, chi ha delle piante da frutto nell’orto dovrà apprestarsi ad effettuare una moltitudine di lavori.

Tra questi lavori merita ricordare i frutti da raccogliere, le piante da potare, il terreno da tenere pulito e le irrigazioni.

In alcuni precedenti articoli si era spiegato al Lettore cosa piantare e seminare nell’orto proprio nel mese di agosto per raccogliere ortaggi abbondanti in autunno.

Oggi, invece, si affronterà in modo particolare la questione legata alla cura delle piante da frutto.

Ecco cosa fare nell’orto e nel frutteto ad agosto per garantirsi sempre un raccolto abbondante

Il mese di agosto, in primis, è il mese della raccolta. Infatti, proprio ad agosto si potranno raccogliere diverse tipologie di frutta come pere, pesche, alcune varietà di mele, fichi e albicocche. La raccolta dovrebbe avvenire nelle ore meno calde della giornata per evitare di danneggiare le piante.

Prima di apprestarsi alla raccolta, tuttavia, sarebbe bene informarsi attentamente sulla tipologia di frutto si sta coltivando.

Infatti, a seconda della varietà sarà necessario optare per diversi tipi di raccolta. Le mele o le pere potranno essere raccolte tutte in una sola volta mentre per pesche o albicocche vale una diversa regola.

Per queste ultime si consiglia di raccogliere le più mature lasciando sulla pianta gli altri frutti. Ogni settimana, poi, se ne dovrà controllare il grado di maturazione.

Irrigazione

Per quanto riguarda l’irrigazione, invece, sarà necessario occuparsi principalmente delle piante molto giovani. Infatti, saranno proprio queste a necessitare di maggiore attenzione per via del loro apparato radicale poco sviluppato.

In ogni caso si consiglia di procedere almeno una volta alla settimana. Ovviamente questa indicazione sarà da modellare sulle condizioni meteorologiche e sulla temperatura delle proprie zone.

Per capire quando la pianta necessita di acqua sarà sufficiente osservarla, in modo particolare osservare le foglie.

Meglio evitare di arrivare al caso di foglie che pendono verso il basso per limitare danni alla pianta.

Potature

Sempre nel mese di agosto, poi, si dovrà procedere con alcune potature alla fine del periodo di raccolta.

Piante come ciliegio, albicocco e pesco, infatti, avranno bisogno di essere diradate. Mai dimenticarsi di eliminare frutti rovinati dalla grandine e di controllare l’eventuale presenza di malattie e insetti.

Terreno

Anche il terreno richiede della manutenzione da effettuarsi nel mese di agosto. Infatti, sarà necessario mantenere pulite le zone tra i filari, eliminare erbacce e smuovere il terreno per una maggiore aerazione. L’erba tagliata potrà essere utilizzata per pacciamature alla base delle stesse piante da frutto o degli ortaggi. Quindi, ecco cosa fare nell’orto e nel frutteto ad agosto per garantirsi sempre un raccolto abbondante.