Dobbiamo prepararci all’arrivo dell’estate. Come ben sappiamo stanno arrivando i mesi in cui soffriremo il caldo. Questo dipende molto da persona a persona in realtà. C’è chi ama il caldo e riesce a sopportarlo senza troppa sofferenza e chi invece fa molta più fatica. Infatti, d’estate dobbiamo difenderci in qualche modo. Utilizzando, quando siamo in casa, ventilatori o condizionatori. Quando siamo fuori invece portarci dietro sempre una bottiglietta d’acqua per bagnarci le tempie e la nuca dandoci un minimo di sollievo.

Ma ancora più importante il modo in cui portare i capelli. Naturalmente chi ha i capelli lunghi sa che d’estate lasciarli sciolti può non essere una buona idea. Soprattutto durante il giorno con il sole a picco.

Il modo migliore e più comodo per portare i capelli d’estate per non soffrire il caldo rimanendo belle e in ordine

Dobbiamo perciò prendere delle precauzioni e difenderci in tutti i modi che conosciamo. Vediamo perciò insieme il modo migliore e più comodo per portare i capelli d’estate per non soffrire il caldo rimanendo belle e in ordine e slanciare lo sguardo.

Nonostante il caldo e il sudore che provocano queste temperature non passa il desiderio di voler essere in ordine e presentabili.

Esistono dei metodi per riuscirci. Possiamo riuscire a presentarci in ordine e piacevoli sapendo come portare i capelli ad esempio.

Parliamo oggi di un’acconciatura semplicissima e velocissima da realizzare che riuscirà anche ad esaltare i nostri lineamenti e lo sguardo soprattutto.

La mezza coda

Stiamo parlando della mezza coda. Cioè un mezzo raccolto. Questo modo di portare i capelli è perfetto per chi non ama la coda di cavallo o in generale raccogliere i capelli. Ci sono però dei giorni in cui tenerli sciolti non è possibile.

Questo tipo di acconciatura possiamo portarla sia di giorno utilizzando un elastico nero o trasparente. Sia di sera con qualche accessorio più vistoso. Inoltre, mette in luce orecchini particolari o una bella collana da sera dal momento dato che orecchie e collo saranno bene in vista.

Combattere il caldo si può, rimanendo comunque belle e in ordine.