Se sei uno spendaccione, segui questi semplicissimi consigli per risparmiare 100 euro al mese

Se vuoi mettere da parte un po’ di soldi, non disperare. Infatti, questa operazione è molto più semplice di ciò che può sembrare. Ecco come mettere da parte 100 euro ogni mese.

Risparmiare denaro è una sfida per molti di noi, ma con un po’ di pianificazione e astuzia è possibile trovare modi geniali per mettere da parte almeno 100 euro al mese. Basterà seguire alcuni consigli pratici e davvero facili da mettere in pratica che ti aiuteranno a raggiungere questo obiettivo senza sacrificare troppo.

Guarda le spese fisse perchè è da quelle che devi partire per poter risparmiare

La prima cosa da fare è esaminare attentamente tutte le tue spese fisse mensili, come l’affitto, le bollette, l’abbonamento alla palestra o il condominio. Cerca opportunità per ridurre queste spese, come passare a un piano tariffario più conveniente o cercare alternative più economiche per le tue esigenze di intrattenimento. Puoi sempre andare a cena fuori ma, ad esempio, usa le app che ti permettono di avere gli sconti ai ristoranti. Risparmiando su 3 cene il 20% ciascuna, ti renderai conto di quanti soldi metterai da parte.

Anche la quotidianità è importante e non va presa sottogamba

Ricorda che cucinare a casa è molto più economico rispetto a mangiare fuori o ordinare cibo da asporto. Pianifica i pasti settimanali, fai una lista della spesa in base a quella pianificazione e prepara i pasti in anticipo quando possibile. In questo modo, eviterai anche lo spreco di cibo. Ma anche le tecnologie possono esserti di aiuto. Le bollette energetiche, per esempio, possono rappresentare una parte significativa delle spese mensili. Utilizza lampadine a LED a basso consumo energetico, spegni gli elettrodomestici quando non li utilizzi e regola la temperatura del termostato in modo efficiente. Inoltre, considera l’installazione di pannelli solari per ridurre ulteriormente i costi energetici.

Se sei uno spendaccione segui questi semplicissimi passi e riuscirai a risparmiare almeno 100 euro al mese

Se possibile, opta per mezzi di trasporto alternativi come la bicicletta o il trasporto pubblico invece dell’auto. In questo modo, risparmierai sui costi del carburante, del parcheggio e sulla manutenzione del veicolo. Inoltre, valuta la condivisione dei viaggi con amici o colleghi per dividere le spese di carburante. Dunque, se sei uno spendaccione segui questa semplicissima soluzione. Ti basterà mettere in pratica questi semplicissimi consigli. E ti accorgerai che a fine mese sarai riuscito a mettere da parte almeno 100 euro.