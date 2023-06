Ma quali Maldive, in Italia abbiamo un paradiso con acque smeraldo, spiagge da atollo e orchidee selvatiche

L’Italia è ricca di panorami fantastaci e luoghi da scoprire per una vacanza eccezionale. Fra questi conosceremo un lago dalle acque color smeraldo circondato da verdeggianti rilievi tale da sembrare un atollo delle Maldive.

È una meta adatta a chi pratica sport e soprattutto alle famiglie con bambini. Inoltre si può trovare un alloggio dai 44 € a persona per notte. Andiamo alla scoperta del Lago di Ledro.

Non serve andare alle Maldive, in Italia abbiamo un paradiso con acque smeraldo da ammirare: ecco il Lago di Ledro!

Il Lago di Ledro si trova in Trentino, vicino al più celebre Lago di Garda. È un lago meno noto ma si tratta di una perla circondata da alture ricoperte da una fitta vegetazione lussureggiante. Questo specchio d’acqua situato nella Valle di Ledro è il paradiso degli sportivi. Chi è appassionato di trekking può contare su innumerevoli percorsi per tutte le difficoltà perché la zona copre un dislivello di 2000 m dal Lago alla cima del Monte Cadria.

Nella Val di Ledro si trova anche “un giardino botanico a cielo aperto”: stiamo parlando di Tremalzo, un sito rinomato a livello europeo per le varietà floreali endemiche. Qui sono state scoperte molte nuove specie di fiori mai conosciute prima come la rarissima orchidea Orchis spitzelii. Tremalzo con i suoi prati fioriti è raggiungibile tramite una comoda strada asfaltata.

Bici, Mountain Bike e Canoa al Lago di Ledro

Se adori esplorare nuovi territori con le ruote grasse, allora la Valle ed il Lago di Ledro sono se località che fanno per te. Ben 300 km di tratti in salita e discese anche molto tecniche: la zona fra alture e laghi si presta a far vivere avventure di pura adrenalina. Decisamente più soft e adatti ai bambini sono i 9 km di piste ciclabili molto agevoli da percorrere. L’itinerario porta da Pieve di Ledro fino al Lago d’Ampola.

I tratti lungolago offrono scorci degni di scatti fotografici. Gli amanti degli sport d’acqua hanno un’ampia scelta di attività fra cui scegliere. Per chi volesse imparare ad utilizzare la Canoa è possibile seguire corsi o lezioni individuali, noleggiando una canoa sul posto. Inoltre sul Lago di Ledro si può praticare la vela, il SUP ed il windsurf. Le acque non sono pacate ma grazie alla brezza che si alza in tarda mattinata, le vele possono gonfiarsi e uscire al largo. Inoltre come sul Lago di Tenno ci si può cimentare nel wakeboard, una specie di sci nautico, dove si viene trainati da un impianto comandato dalla riva e non da un motoscafo come di consueto.

Per bambini

Le acque del lago di Ledro sono balneabili e pertanto si può fare un bagno rifrescante per trovare sollievo durante la calura estiva. Inoltre i bambini potranno divertirsi noleggiando pedalò dotati di scivolo. Questa zona del Trentino ha un clima ideale per i piccoli. Anche i prezzi delle strutture ricettive sono a misura di famiglia. Su Booking.com ad esempio, selezionando il periodo dall’1 all’8 luglio, troviamo la proposta di un hotel 3 stelle: 7 notti in camera tripla con 2 adulti e un bambino ( 6 anni) a un prezzo di 926 € ossia 44 € a persona, al giorno.

Non serve sognare i Tropici, ma quali Maldive, in Italia abbiamo un paradiso con acque smeraldo per una vacanza eccezionale ed economica.