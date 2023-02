Lampadina fluorescente o a LED? Scopri come risparmiare sulla prossima bolletta della luce!

Risparmiare è sicuramente una delle priorità di tutte le famiglie. Molti si preoccupano degli elettrodomestici, ma non tutti prendono in considerazione uno degli aspetti più importanti. Si tratta dell’illuminazione, che incide sulla nostra bolletta. Scegliere la lampadina giusta potrebbe farti risparmiare davvero molto in poco tempo. Scopri tutte le differenze e i benefici dell’illuminazione a LED e inizia a sostituire le lampadine.

Con le bollette alle stelle una delle preoccupazioni principali che ci prendiamo è sicuramente quella del risparmio energetico. Ogni euro risparmiato può tornare utile per altre spese di casa. Ci sono moltissimi modi per risparmiare controllando i nostri elettrodomestici, come forno e lavatrice, e usarli nel modo più conveniente.

Non tutti prendono, però, in considerazione un aspetto fondamentale della nostra casa. Si tratta dell’illuminazione, che se gestita correttamente potrebbe farci risparmiare davvero molto sulla prossima bolletta. Molti di noi, infatti, hanno ancora le tradizionali lampadine alogene o addirittura ad incandescenza. Forse in questo momento di crisi è il momento di sostituirla con il LED, molto più efficiente. La tua bolletta della luce potrebbe diminuire parecchio scegliendo la lampadina giusta.

Lampadina fluorescente o a LED? Ecco la guida

Prima di capire il risparmio, conosciamo le nostre lampadine. Ci sono tantissimi tipi di lampadine, ma quelle più comuni sono:

a incandescenza;

alogene;

fluorescenti;

LED.

Le lampadine a incandescenza non sono più in commercio per la loro scarsa efficienza, in quanto sprecavano oltre il 95% dell’energia. Molti di noi potrebbero avere ancora delle lampadine alogene, che contengono il gas da cui prendono il nome. Durano più delle precedenti ed è anche possibile regolarne l’intensità. Con il tempo sono anche comparse le lampadine fluorescenti, dette anche a risparmio energetico. Non raggiungono temperature elevate e ha una vita più lunga.

Tutti i benefici dell’illuminazione a LED

Lampadina a fluorescente o a LED? La vera rivoluzione avviene con quest’ultima. I vantaggi dell’illuminazione a LED sono molteplici. Non tutti sanno che l’illuminazione a LED dura molto di più rispetto alle altre. Infatti, potrebbero durare fino a 5 volte di più, ma anche avere una maggiore illuminazione.

I LED inoltre hanno un’elevata resistenza agli shock e sono molto resistenti anche alle temperature estreme. Non emettono raggi UV e hanno bassi costi di manutenzione, proprio per la loro buona resistenza agli agenti esterni. Inoltre sono più sicuri per quanto riguarda la casa. Le lampade tradizionali possono arrivare a disperdere anche il 90% di energia. Questo non accade con i LED, che a malapena arrivano al 3% di dispersione. Questo li rende meno rischiosi per quanto riguarda incendi e ustioni.

Il risparmio delle lampadine a LED a confronto

Il più grande vantaggio, però, è sicuramente il risparmio. Questo tipo di illuminazione arriva a consumare in media 500 kW per 500 ore di utilizzo, che corrisponde a circa la metà rispetto ad una lampadina a risparmio energetico. Confrontato alle altre lampadine, quella a LED consuma il 95% in meno rispetto a quella a

incandescenza e l’85% in meno rispetto alle alogene. La nostra bolletta potrebbe essere decisamente diversa se scegliamo una buona illuminazione.