Ci viene sempre detto che la rabbia non ci fa bene. Questo è sicuramente vero. Insomma, essere sempre nervosi e irritabili non è proprio ciò che vogliamo dalla nostra routine. Eppure, sembra che ci siano dei risvolti inaspettati sul tema. Infatti, se fino ad ora abbiamo sempre pensato che la rabbia ci corrodesse, oggi il nostro pensiero potrebbe cambiare. Bada bene. Non ti stiamo dicendo che devi andartene in giro a sbraitare tutto il giorno. Questo potrebbe essere controproducente per te e per gli altri. Ma ti stiamo semplicemente informando che forse, con quella rabbia, ti stai anche facendo del bene. Infatti, se sei spesso arrabbiato, abbiamo una buona notizia riguardo la tua salute. Vediamo insieme qual è.

Lo studio che dimostra che la rabbia può anche farci bene

Dunque, quante volte ci è stato detto “non arrabbiarti, che poi ti rovini il fegato e ti vengono le rughe?”. Sappiamo già che state pensando “tantissime”. E non sarebbe strano. Il consiglio in sé non è sbagliato. Peccato che non tenga conto dell’altro rovescio della medaglia. Ossia, dei benefici che lo stato di rabbia può apportare al nostro beneficio. A svelarli sono gli studiosi dell’Università di Kelee, in Inghilterra. Infatti, i ricercatori ci spiegano che il modo in cui ci arrabbiamo può essere producente per il nostro organismo. Perciò, se sei spesso arrabbiato, abbiamo una buona notizia riguardo la tua salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

Ecco perché arrabbiarsi fa anche bene

Secondo lo studio, arrabbiarsi fa bene alla salute perché in questo modo possiamo sfogare diverse frustrazioni. Soprattutto, possiamo farlo imprecando. Infatti, comportandoci in questo modo, smettiamo di sentirci vittime della situazione che ci ha fatto innervosire, e iniziamo ad averne il controllo. In più, questo gesto aumenta la nostra autostima e, soprattutto, allevia l’impeto che ci sta travolgendo. Subito dopo averlo fatto, ci sentiamo più liberi e, in questo modo, miglioriamo anche il nostro equilibrio mentale. Solo così, infatti, possiamo poi raggiungere un vero e proprio stato di calma.

Perciò, secondo i ricercatori, per arrivare a essere davvero sereni, la rabbia è uno step inevitabile. Ed è per questo che è giusto vivere questo sentimento e lasciarlo fluire. Ma sempre nel rispetto degli altri!