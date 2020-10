L’Italia, come il resto del mondo, sta nuovamente affrontando un momento difficile. Sapevamo che l’emergenza non era finita. E per quanto ci illudessimo che tutto fosse tornato alla normalità, vivevamo nella consapevolezza che prima o poi la realtà sarebbe tornata a bussare alla porta. Ed è questo quello che sta accadendo nelle ultime settimane. I contagi, infatti, sono nuovamente in aumento. E il virus si sta insinuando nuovamente tra le nostre case.

In questo articolo noi di ProiezionidiBorsa avevamo già trattato il tema in parte, spiegando una delle novità decise dal Governo nelle ultime ore. Adesso vogliamo invece approfondire i cambiamenti che subiranno le nostre vite. Ecco quali saranno le nuove restrizioni da parte del Governo a partire da questo mese.

Nuovo DPCM, cosa cambierà?

Nuovi provvedimenti sono in arrivo. Lo scopo è quello di prevenire il più possibile l’aumento dei contagi. Le nuove proposte saranno presentate in Parlamento dal Ministro della Salute Roberto Speranza nella seduta di martedì 6 ottobre. Le decisioni saranno poi rese pubbliche probabilmente il giorno seguente. Perciò, per essere certi di cosa cambierà dovremo aspettare il 7 ottobre. Ma, nel frattempo, sono già note le prime idee su come gestire nuovamente l’ondata di nuovi casi che si sta presentando in Italia.

Il nuovo DPCM presenterà delle nuove misure. Diverse restrizioni, infatti, sono all’orizzonte. Verranno delineate delle nuove regole anti-assembramenti, con posti ridotti nei luoghi pubblici. Le feste private, da matrimoni a battesimi, saranno consentite solo con un numero di partecipanti al di sotto di quello attualmente consentito. Inoltre, verranno aumentati i controlli nei ristoranti e in tutti i luoghi della movida.

Le Regioni, poi, potranno decidere, come già stanno facendo, se imporre altre regole per garantire la sicurezza dei cittadini.

La conferma delle restrizioni, come già accennato, sarà data il 7 ottobre, giorno della scadenza del DPCM attualmente in vigore.