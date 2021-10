L’estate è finita, ma le zanzare continuano a volare indisturbate. Da qualche anno, ormai, con i cambiamenti climatici in atto, questi insetti sono presenti in mezzo a noi anche ad autunno inoltrato. Molti comuni, forse anche per questioni di budget, non disinfestano più il loro territorio. Alcuni tipi di zanzare sono diventate talmente forti da resistere anche all’abbassamento della temperatura. Insomma, urge trovare un rimedio efficace per far fronte alla loro presenza.

Possibilmente che sia ecologico e poco costoso. Perché sono questi gli aggettivi che vanno ormai per la maggiore: facile, naturale ed economico. È possibile trovarne uno efficace e che costi un euro? Sì, lo è, andiamo a vedere come.

Pochissimi sanno che basta un euro per eliminare per sempre le zanzare

Innanzitutto, prendiamo una bottiglia d’acqua di plastica da un litro e mezzo. In questo caso, a differenza delle mosche, attratte dal giallo, possiamo decidere se lasciarla trasparente o colorarla con della tempera nera. Questo perché alcuni studi avrebbero dimostrato che le zanzare sono attratte dei colori scuri. Tuttavia, sarebbe un di più, in quanto sarà la sostanza che andremo a preparare ad attirarle fortemente.

Muniamoci di un taglierino e andiamo a segare la bottiglia in due parti uguale. Utilizzeremo la parte con il fondo come fosse un bicchiere. Qui andremo a versare 250 ml di acqua bollente. A questo punto, prendiamo dello zucchero e ne versiamo quattro cucchiai pieni. Stiamo utilizzando alimenti comunissimi che si trovano in qualsiasi casa. Mescoliamo bene l’acqua in modo che lo zucchero si sciolga. Ora, ecco che arriva il momento di aggiungere l’elemento chiave della nostra trappola: il lievito di birra. In commercio se ne trovano, solitamente, a pacchetti di tre con un costo complessivo di poco superiore all’euro.

Il lievito di birra

Apriamo la bustina e lo versiamo nel composto di acqua e zucchero. Importante, senza mescolare! Così facendo, il preparato comincerà a rilasciare anidride carbonica, che è manna per le zanzare. Infatti, esse ne sono particolarmente attratte ed è quello il motivo per cui attaccano l’uomo. Muovendoci, ognuno di noi produce una scia di CO2, con la respirazione. È facile, dunque, immaginare il perché siamo per loro preda ambitissima.

Pochissimi sanno che basta un euro per eliminare per sempre le zanzare; quindi, basta sfruttare questa loro debolezza per introdurle nella nostra trappola. Nel liquido ricavato da acqua bollente, zucchero e lievito di birra da non mescolare, immergiamo il secondo pezzo di bottiglia, quello con il collo. In questo modo, andremo a creare una sorta d’imbuto. Le zanzare saranno attratte dalla sostanza che abbiamo creato e non riusciranno più a uscire.

Possiamo posizionare due o tre bottiglie in diversi punti della casa o delle stanze più frequentate. In questo modo, è certo che le zanzare non seguiranno più la scia del nostro respiro, ma i potenti fumi della sostanza preparata. E con poca spesa, avremo, come si suol dire, tanta resa.