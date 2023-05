Se possiedi una di queste 6 penne sei ricco. Controlla questo particolare che vale oro     

Ci siamo mai chiesti quanto può valere una penna? Il loro valore può raggiungere cifre che ci fanno sognare vacanze ai Caraibi per un mese. Se hai una penna controlla questo particolare che le fa valere una fortuna, come le 6 penne che presentiamo.

A volte si possiede una fortuna in casa senza saperlo. Ci sono oggetti che potrebbero valere molto. Spesso si tratta di cose lasciate in soffitta e che risalgono a quando si era ragazzi. È il caso dei fumetti come quelli di Tex Willer, il Corriere dei Piccoli o Topolino. Sono dei pezzi molto ricercati dai collezionisti.

Anche gli orologi possono valere tanto e non c’è bisogno che siano d’oro o di marche d’alta orologeria. Alcuni Swatch come il Kiki Picasso possono valere anche 20.000 euro. Un altro oggetto che potrebbe fruttarci una fortuna sono le penne stilografiche o no. Alcune hanno veramente un valore da capogiro.

Se possiedi una di queste 6 penne sei ricco e sistemato

Il record della penna più costosa al Mondo lo tiene la Tibaldi Fulgor Nocturnus. È un esemplare unico, costruito seguendo le leggi della sezione aurea con cui sono state costruite anche le piramidi. Nel 2010 è stata battuta all’asta alla cifra capogiro di 7.129.172 euro. Una penna da milionari o da ricchi.

Alcune penne valgono molti soldi perché sono impreziosite di diamanti. Ma l’italiana Montegrappa, penna roller Ancient Mexican Civilisations in oro 18 carati mostra la sua bellezza nel disegno a rilievo. Si intrecciano immagini di divinità messicane e architettura maya. È stata prodotta in 20 esemplari e costa 127.433 euro.

La serie limitata: il particolare che fa aumentare il valore

Alcune penne hanno un valore elevato perché prodotte in serie limitata. Lo fanno anche con altri oggetti come ad esempio le pipe. Per renderci conto se l’oggetto che possediamo appartiene ad una serie limitata, controlliamo questo particolare. Deve avere scritto su di esso una coppia di numeri. Un esempio è la WATERMAN Sérénité Collection d’Art Eau, serie limitata a 161 pezzi. Per cui sulla penna dovremmo trovare il secondo numero, che riporta il numero di pezzi prodotti e il primo che indica il pezzo che possediamo. Ad esempio 75/161 significa che la nostra penna è il pezzo numero 75 di 161 pezzi prodotti in totale. Ebbene questa Waterman ha un valore di 12.000 euro.

Se possiedi una di queste 6 penne sei ricco: è il caso per la Penna stilografica Montblanc in oro 18 carati dedicata a Jhon Harrison in serie limitata su 333 pezzi prodotti. Il suo valore è di circa 12.000 euro. Invece una Penna Montblanc Meisterstuck in oro 18 carati non in edizione limitata si può vendere a 8.500 euro.

La Montegrappa ha edito 150 pezzi in edizione limitata per Ferrari e in oro 18 carati che si potrebbe vendere o acquistare a circa 6.500 euro.

Forse rovistando nei cassetti o in qualche vecchia soffitta troviamo la penna che ci renderà ricchi o almeno con cui potremmo pagarci una vacanza ai Caraibi.