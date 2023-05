Il futuro del petrolio rimane incerto: appuntamento decisivo il 4 giugno quando si riunirà l’OPEC+

Situazione complessa per il petrolio che non riesce a trova la sua strada-proiezionidiborsa.it

Ancora una volta la settimana dell’oro nero si è svolta tra alti e bassi. Quindi, il futuro del petrolio rimane incerto. Soprattutto alla luce dell’attesa per la riunione dell’OPEC+ che si terrà il 4 giugno. Intanto secondo gli analisti, il numero di posizioni corte nel settore petrolifero che scommettono su un calo dei prezzi è aumentato in vista della prossima riunione politica dell’OPEC+ del 4 giugno, rendendo più probabile una decisione a sorpresa da parte dei produttori durante i colloqui.

Il futuro del petrolio rimane incerto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 72,67 $, in rialzo dell’1,17% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo dell’1,25% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Da ormai una quindicina di sedute le quotazioni del petrolio si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 73,21 $ – 70,96 $. Solo la rottura di uno di essi potrebbe aprire le porte a una fase direzionale che nel caso rialzista è indicata sul grafico dalla linea tratteggiata, mentre nel caso ribassista dalla linea continua.

Per un’inversione di più ampio respiro, però, i livelli da monitorare con attenzione sono altri. Come si vede dal grafico, infatti, da inizio anno le quotazioni si stanno sviluppando all’interno dell’ampio trading range individuato da 66,80 $ e 81,81 $. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni del petrolio.

Time frame settimanale

Per la prima volta dopo quattro settimane le quotazioni hanno chiuso al rialzo per la seconda settimana consecutiva.

Da notare che c’è stata, seppure per il rotto della cuffia, una chiusura settimanale superiore a 71,95 $ che potrebbe dare nuova forza ai rialzisti.

Tuttavia, il supporto (ex resistenza) rimane in area 71,95 $ è molto vicino e tutto può ancora accadere. Rimane, quindi, ancora valido lo scenario che vede le quotazioni scendere fino in area 50 $.

Una chiusura settimanale superiore a 71,95 $, invece, potrebbe dare nuova forza ai rialzisti.

