Il benessere e la cura dei nostri capelli iniziano sotto la doccia ogni volta che ci laviamo i capelli. Per avere una chioma rigogliosa e splendente è importantissimo seguire semplici accortezze nella nostra routine.

In molti credono che usare prodotti costosissimi sia l’unico modo per ottenere capelli bellissimi, ma, in realtà, basta conoscere alcuni trucchi e con i nostri pochi prodotti del supermercato potremmo ottenere risultati incredibili.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Al tal proposito, oggi spiegheremo perché se non vogliamo trovarci capelli crespi e indomabili dobbiamo evitare questo comunissimo errore sotto la doccia.

Capelli sempre al top se conosciamo questi segreti

Se abbiamo i capelli medio-lunghi e vogliamo che siano sempre al massimo della forma, possiamo seguire una hair routine come questa oppure un semplice shampoo adatto al nostro tipo di capelli e un balsamo. È importante pettinare sempre i capelli quando sono asciutti e quindi prima di lavarli e mai sotto la doccia.

Una volta che siamo sotto la doccia, è molto importante lavarli sempre a testa in su e usare le giuste dosi di prodotto e mai eccedere. Dovremo prendere una noce di shampoo nel palmo della mano e aggiungere una parte uguale di acqua.

Ora dovremo mescolare in modo da diluire lo shampoo. Possiamo, poi, frizionare questa soluzione in testa, grattando accuratamente il cuoio capelluto per un massaggio stimolante. Dopo il primo lavaggio, possiamo passare al secondo, usando sempre lo shampoo diluito e poi sciacqueremo accuratamente.

Ora possiamo passare al balsamo facendo attenzione a evitare questo errore.

Se non vogliamo trovarci capelli crespi e indomabili dobbiamo evitare questo comunissimo errore sotto la doccia

Prima di passare il balsamo, per nutrire e districare i capelli, dovremo ricordarci sempre di un passaggio fondamentale.

Dovremo strizzare delicatamente i capelli, in modo da rimuovere l’acqua in eccesso. Potremo avvolgere la chioma partendo dalla testa, facendo scivolare via l’acqua residua. Questo passaggio è molto importante, perché altrimenti il balsamo non riesce a nutrire i singoli capelli e scivolerà via senza fare il suo effetto.

Dopo che abbiamo rimosso la maggior parte dell’acqua, potremo prendere una noce di balsamo e spalmarla sulle lunghezze, lasciando riposare per qualche minuto e poi risciacquare accuratamente ogni residuo.

Se seguiremo questo consiglio, i risultati saranno visibili sin da subito. Potremo vedere i nostri capelli più lucenti e morbidi. La chioma crespa e indomabile sarà un brutto ricordo del passato.