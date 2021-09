Con questo ortaggio possiamo fare uno strepitoso fertilizzante naturale a costo zero

Per curare le nostre piante abbiamo bisogno di vari prodotti come terriccio, concime, antiparassitari e fertilizzanti. Questi prodotti a volte possono essere costosi e inquinanti per l’ambiente. Per far crescere piante rigogliose possiamo optare per alcune soluzioni semplici e a costo zero che possiamo creare direttamente a casa. Daremo così alle nostre piante tutto ciò di cui hanno bisogno senza utilizzare concimi chimici e sostanze inquinanti.

A cosa serve il fertilizzante

I fertilizzanti sono estremamente importanti per le piante perché permettono di preservare la fertilità del terreno. Da un terreno sano e ricco di elementi nutritivi le piante assorbono ciò di cui hanno bisogno per crescere rigogliose. Con il passare del tempo il terreno perde il giusto mix di nutrienti e quindi bisogna ricorrere ai fertilizzanti. Un buon fertilizzante deve avere azoto, fosforo e potassio come base. Viene poi addizionato con elementi di secondaria importanza come calcio, magnesio e zolfo. Oggi vedremo come farne uno in casa utilizzando solamente una carota, infatti con questo ortaggio possiamo fare uno strepitoso fertilizzante 100% naturale e a costo zero.

Basta solo un ortaggio per fare uno strepitoso fertilizzante naturale a costo zero

Tagliamo una o più carote da agricoltura biologica a rondelle spesse. Mettiamola in una casseruola e versiamo un litro d’acqua per ogni carota. Lasciamo riposare per 24 ore, affinché le carote rilascino tutti i nutrienti nell’acqua. A questo punto raccogliamo l’acqua in un annaffiatoio o anche in un vaporizzatore e utilizziamola per annaffiare le piante. Questo fertilizzante è una fonte ricca di vitamine, potassio, proteine e sali minerali che nutrono in profondità le piante.

Riduciamo gli sprechi a zero riutilizzando la carota così

Una volta che abbiamo raccolto l’acqua, ci rimane la carota a rondelle, che possiamo riutilizzare in tantissimi modi. Infatti la carota è un ortaggio utilizzato in cucina nella preparazione di numerose ricette dolci e salate. Se fossimo tentati di buttarle ricordiamoci che le carote sono ricche di antiossidanti, vitamine e fibre. Inoltre aiutano a proteggere pelle e occhi grazie alla vitamina A e ai carotenoidi. È anche ricca di potassio che contribuisce alla salute dell’apparato cardiovascolare.

Se fossimo a corto di idee potremmo optare per un grande classico ovvero la torta di carote. Questa ricetta molto conosciuta ed apprezzata è semplicissima da preparare. Inoltre è molto comoda perché esistono numerose versioni adatte anche a chi segue regimi alimentari diversi.

