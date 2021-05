Il tiramisù è uno dei dolci più golosi della cucina italiana. Generalmente, si tratta di un dessert molto calorico e di esso ne esistono numerose varianti. Oggi la Redazione vuole proporre una particolare e gustosa variante di tiramisù molto semplice da realizzare. Se non vogliamo rinunciare alla bontà del tiramisù prepariamo quest’autentica delizia con sole 150 calorie a porzione.

Ingredienti

a) 300 gr di ricotta light;

b) 100 gr di fragoline di bosco;

c) 100 gr di frutti rossi;

d) 100 gr di yogurt greco 0%;

e) 60 gr di stevia;

f) 12 biscotti savoiardi;

g) succo di frutta ai frutti di bosco senza zuccheri aggiunti.

Preparare il tiramisù

Ricordiamo che per realizzare un buon tiramisù, è importante che gli ingredienti non siano freddi di frigo. Quindi estraiamoli dal frigorifero almeno 30 minuti prima di iniziare la preparazione. Iniziamo eliminando il siero della ricotta. Lavoriamo la nostra ricotta light con le fruste fino ad ammorbidirla. A questo punto, aggiungiamo poco alla volta lo yogurt greco e la stevia e continuiamo a lavorare il nostro composto. Quando questo sarà senza grumi e vellutato sarà pronto. Adesso, laviamo con acqua corrente e tagliamo metà delle fragoline di bosco e metà dei frutti rossi disponibili. Li incorporiamo delicatamente alla crema precedentemente ottenuta usando una spatola e la mettiamo da parte.

Comporre il tiramisù

Prendiamo una piccola pirofila ed iniziamo a comporre il nostro tiramisù. Sul fondo della pirofila adagiamo un mestolo di crema. Versiamo in una scodella il succo di frutta ai frutti di bosco ed iniziamo ad inzuppare metà dei savoiardi a disposizione. Creiamo il primo strato di savoiardi sul quale versiamo la crema ai frutti rossi. Inzuppiamo i restanti biscotti savoiardi e li adagiamo sopra il primo strato. Copriamo anche questo strato con la crema avanzata e guarniamo il nostro tiramisù con i pezzetti di frutta precedentemente tagliati. Prima di consumarlo, dovrà riposare in frigorifero per circa 3 ore.

Se non vogliamo rinunciare alla bontà del tiramisù prepariamo quest’autentica delizia con sole 150 calorie a porzione. Abbiamo visto come sia possibile preparare un tiramisù in una variante che tutti possono concedersi in modo semplice e veloce.

Approfondimento

