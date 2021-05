Tutti conoscono le comuni rose grandi e profumate, spinose e dai colori tenui. Esistono però delle varietà davvero straordinarie e adatte a ogni esigenza. Le Rose Banksiae appartengono a questa grande famiglia ma non sono spinose come le comuni rose. Queste sfarzose roselline gialle regaleranno un incredibile spettacolo durante la fioritura e abbelliranno stupendi pergolati e vialetti in giardino. Per avere un’esplosione di colori e profumi basterà seguire questi importanti consigli di coltivazione.

Le caratteristiche di questa specie

Le Rose Banksiae non hanno spine e i meravigliosi fiori gialli spuntano direttamente sui rami legnosi. I fiori crescono in bellissimi mazzetti durante la primavera. Le foglie sono invece verdi scure e molto lucide e presentano bordi dentellati. Questa famiglia comprende in realtà diversi esemplari con caratteristiche diverse.

La gran parte delle Rose Banksiae sono però arbusti rampicanti perfetti come bordura o siepe. I frutti sono detti cinorroidi e sono di colore marrone o giallo scuro. Queste sfarzose roselline gialle regaleranno un incredibile spettacolo durante la fioritura e abbelliranno stupendi pergolati e vialetti se coltivate in questo modo.

Come avere splendide Rose Banksiae

Questa pianta fiorisce in un unico periodo da aprile fino all’inizio dell’estate. Il tempo è sufficiente per godere di una vera esplosione di colore. Molti fanno crescere questa specie rustica anche su pergolati e gazebi. Queste piante infatti crescono in pieno sole e temono le sole gelate invernali. Vanno bene quasi tutte le tipologie di terreno, tranne quelle argillose.

Ma anche in quest’ultimo caso è possibile rimediare a un suolo argilloso come spiegato in questa precedente guida. Questa pianta non ha bisogno di abbondanti irrigazioni. Qualche concimazione durante i mesi primaverili aiuterà la pianta a sbocciare ancora più florida. In questo caso andrà benissimo quello per rose.

Potature e attacco di afidi e parassiti

Per le piante più adulte occorrerà accorciare i rami più lunghi in inverno e cimare periodicamente quelli che crescono senza ordine. Questo consentirà anche alla chioma di respirare meglio e favorire il ricambio d’aria. Quest’operazione è importante per allontanare quanto più possibile le malattie fungine. In caso di attacco da parte di afidi suggeriamo comunque l’utilizzo di questi rimedi naturali ed economici.