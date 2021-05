Non è necessario essere chef esperti per preparare una ricetta gustosa e originale. A volte si può sorprendere anche con piatti semplici.

Come questo che la nostra Redazione presenterà al suo pubblico. Una portata deliziosa che sa unire il gusto di un ottimo pesce come il salmone alla genuinità degli ingredienti della cucina mediterranea. Perfetto per godersi la tavola estiva in compagnia di chi si ama.

Sarà impossibile rimanere delusi, perché questo piatto di pesce saporitissimo, sano e nutriente è un’esplosione di sapori in bocca e si prepara in 10 minuti. Ecco come si prepara.

Filetti di salmone alla mediterranea

Ingredienti e dosi per 4 persone:

800 gr di salmone norvegese;

pomodorini ciliegini 350 gr;

uno spicchio d’aglio;

30 gr di olio extravergine di oliva;

un ramoscello di origano;

olive nere denocciolate 70 gr;

5 gr di capperi;

sale quanto basta.

Ecco la squisita ricetta per il delizioso pesce

Prima di iniziare la preparazione vera e propria del piatto, è necessario far macerare i pomodorini. Li si ripone quindi in una ciotola dopo averli lavati e tagliati in quattro parti. Aggiungiamo anche l’origano sminuzzato e l’aglio tagliato in due senza buccia, olio e sale. Infine rivestiamo il contenitore con una pellicola trasparente e facciamo riposare per 60 minuti fuori dal frigo.

Quando i pomodori saranno pronti potremo dedicarci a cucinare il nostro salmone. Iniziamo ripulendo e tagliando il trancio in quattro filetti uguali. Dopodiché prepariamo una teglia unta d’olio evo e vi adagiamo quasi tutti i pomodorini macerati. Sistemiamo sul letto di pomodorini i filetti di salmone e ricopriamoli con capperi, olive nere e i pomodori restanti. A piacere si può aggiungere un pizzico di pepe per rendere più deciso il sapore del piatto.

Mettiamo quindi la pirofila in forno statico preriscaldato a 180° per circa 15 minuti, o nel ventilato a 160° per 10 minuti. Terminata la cottura sforniamo il piatto e serviamo il pesce ancora caldo.

