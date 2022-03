Aggiornamenti su aggiornamenti e poi gli smartphone smettono di funzionare. Quello che poi fa arrabbiare ancor di più è che i telefoni smettono di funzionare improvvisamente. Il giorno prima funzionano e il giorno dopo non funzionano più.

Spesso dipende dai vari aggiornamenti. Infatti, non si aggiornano solo le varie applicazioni che sono presenti sullo smartphone, ma anche il sistema operativo in sé si aggiorna.

L’aggiornamento ha un peso che dovrà essere sostenuto dalla memoria del telefono. Molte volte il peso dell’aggiornamento non viene sorretto dalla memoria e, quindi, lo smartphone andrà in crash oppure sarà lentissimo.

Molte volte quindi preferiamo non aggiornarlo. E così avremo una versione vecchia del sistema operativo, ma le cose dovrebbero funzionare. Il problema è che se non aggiorniamo i sistemi operativi per un po’ di tempo, le applicazioni presenti sul telefono smetteranno di girare.

E quindi alla fine è come un cane che si morde la coda. Perché per far funzionare le applicazioni è necessario aggiornare il sistema operativo, che però non essendo retto dalla memoria del telefono andrà ad appesantire lo smartphone.

Alla fine allora la soluzione è quella di cambiare telefono e prenderne uno di ultima generazione.

Brutte notizie per chi possiede questi smartphone perché dal primo aprile WhatsApp non funzionerà più su questi dispositivi

Infatti dal primo aprile su alcuni smartphone, sia Android sia iOS, quindi Apple, l’applicazione WhatsApp non funzionerà più.

Se abbiamo dei telefoni che hanno come sistema operativo Android 4.04 e iOS 9, allora potremmo andare incontro a delle problematiche legate a WhatsApp.

Ovviamente bisogna capire che tipologia di software gira sul nostro telefono. Questo c’è scritto all’interno del nostro smartphone, bisogna solo trovare il luogo corretto dove questo numero è celato.

Sugli iPhone, per capire che numero di software si ha, bisogna andare su Impostazioni. Ora si aprirà un lungo menù e dobbiamo cliccare sulla voce Generali. E poi cliccare sulla prima voce, che sarà Info. Qui sarà possibile leggere la propria versione del software.

Teniamo a mente il fatto che, ad oggi, il sistema operativo iOS è arrivato al numero 15.4. Mentre per il sistema Android siamo al numero 12. Controlliamo allora qual è il nostro numero, perché se gira intorno alle cifre che sono state citate sopra, potremmo incontrare qualche problemino. Ci sarebbero infatti brutte notizie per chi possiede questi smartphone perché WhatsApp potrebbe smettere di girare.

