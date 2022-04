Le fragole già sono arrivate, più in là arriveranno anche le ciliegie. Con l’arrivo di questo frutto squisito arriva anche il momento di imparare qualcosa di nuovo. Infatti quando mangiamo le ciliegie siamo soliti metterle in bocca e poi sputare il nocciolo. Esiste un rimedio veramente geniale che possiamo usare per rimuovere i noccioli da tutte le ciliegie. Così facendo non avremo i problemi del nocciolo, soprattutto quando abbiamo magari dei bambini, oppure se vogliamo farci una torta oppure una marmellata.

Se vogliamo fare una marmellata di ciliegie viene da sé il fatto che non possiamo usare anche il nocciolo. E che quindi questo dovrà essere eliminato. Dunque è necessario trovare un metodo che lo faccia in modo rapido, ma soprattutto che non vada a distruggere la nostra ciliegia. Questa infatti dovrà rimanere integra. Nel caso poi della marmellata, questa verrà sciolta, se invece la mangiamo a fine pasto, la mangiamo intera.

Proprietà delle ciliegie

Le ciliegie arrivano nelle nostre case da maggio e vanno via a luglio. Infatti proprio nel periodo tra primavera ed estate tutti vanno pazzi per questo frutto. Le ciliegie hanno anche delle interessanti proprietà. Ad esempio le ciliegie sono fonte di molti minerali, tra cui il potassio. Poi contengono luteina, zeaxantina e beta-carotene che hanno un potere antiossidante. E poi c’è la vitamina C e la melatonina.

Questo rimedio per rimuovere i noccioli dalle ciliegie senza impazzire è veramente geniale e veloce

Vediamo allora in che modo possiamo togliere il nocciolo dalla ciliegia senza romperla e soprattutto in modo rapidissimo. Non andremo a usare un coltello, perché non andremo a inciderla lateralmente. Con questo nuovo metodo andremo a preservare la sua rotondità. Diciamo che l’operazione è simile a quella che si fa sulle olive.

Per farlo servirà una bottiglia di vetro con il collo non troppo largo e poi un bastoncino di legno per spiedini, oppure quelli di acciaio che si usano per bucare le salamelle.

Il procedimento è molto semplice. Tutto quello che bisogna fare è mettere la ciliegia sul collo della bottiglia, prendere il nostro oggetto appuntito e farlo passare da una parte all’altra. Così facendo il nocciolo sarà spinto verso il basso e cadrà all’interno della bottiglia. Ripetiamo l’operazione con tutte le ciliegie che vogliamo e poi svuotiamo i noccioli nell’umido. È veramente sensazionale questo rimedio per rimuovere i noccioli dalle ciliegie in pochissimo tempo.

