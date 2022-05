Pranzo o cena non è importante, alla fine di un pasto la voglia di dolce si fa sempre sentire. Torte, muffin e crostate sono allora le scelte giuste per i più golosi: soprattutto quando cucinate con ingredienti sani e salutari come la frutta secca. Nell’articolo di oggi, allora, vedremo come cucinare un buonissimo crumble con mandorle, mele e mirtilli.

Gli ingredienti per quattro porzioni

Serviranno:

6 mele;

200 g di mirtilli;

40 g di zucchero di canna;

1 limone bio;

60 g di mandorle non pelate;

60 g di nocciole sgusciate;

40 g di fiocchi d’avena;

40 g di zucchero di canna;

cannella in polvere;

chiodi di garofano in polvere;

4 cucchiai di olio di semi di mais spremuto a freddo.

Finiamo una cena con stile preparando questo dessert unico e goloso per gli amanti di mele e mirtilli

Per prima cosa, prepariamo la granella da utilizzare per la copertura. Tritiamo quindi le mandorle e le nocciole nel mixer, azionando le lame a scatti. Mettiamo poi da parte in una ciotola e tritiamo anche i fiocchi d’avena, che andranno poi aggiunti al resto assieme allo zucchero di canna. Per finire condiamo con un pizzico di cannella, chiodi di garofano e poi uniamo l’olio di semi prima di mescolare il composto energicamente.

Distribuiamo il composto su una teglia da forno rivestita di carta, livelliamo per bene la superficie e inforniamo a 160° C per 15 minuti. Ricordandoci ogni 5 minuti di prendere la placca da forno e mescolare con una spatola per evitare che il composto si unisca, tenendolo invece sbriciolato. Sarà poi importante fare attenzione che il tutto non bruci o si scurisca troppo. Quando pronto, sforniamo e lasciamo a raffreddare.

A questo punto laviamo le mele, eliminiamo il torsolo, la buccia e tagliamole a dadini. Una volta tagliate tutte mettiamole in una ciotola e spruzziamo con un po’ di succo di limone per evitare che si anneriscano. Aggiungiamo ora lo zucchero, qualche pezzetto di scorza di limone e mettiamo sul fuoco dolce per un paio di minuti. Nel frattempo, laviamo i mirtilli, asciughiamoli per bene e uniamoli alle mele. Facciamo cuocere il tutto una decina di minuti a fuoco moderato e lasciamo che lo zucchero si sciolga per bene.

Quando pronto, dividiamo il composto di mele e mirtilli nelle ciotoline e spolveriamo il tutto con la granella croccante precedentemente preparata. Grazie a questa ricetta, perché allora non finiamo una cena con stile preparando questo dessert dalle note dolci e delicate?

