Non c’è niente di più imbarazzante che scoprire che dei jeans o dei pantaloni che una volta ci calzavano a pennello, oggi sono terribilmente stretti. Magari non li tiriamo fuori dall’armadio da un po’, o abbiamo esagerato a tavola nelle ultime settimane e scopriamo che è diventato impossibile chiudere il bottone. Ma che cosa fare in questi casi? Non occorre chiamare urgentemente la sarta o rassegnarsi ad andare in giro con la bottega aperta. Esiste infatti un metodo assolutamente discreto che ci permetterà di indossare i nostri jeans preferiti anche se non riusciamo più ad abbottonarli. Vediamo di che cosa si tratta.

Una toppa triangolare risolve il problema in maniera discreta

La soluzione è semplice, basta un pochino di manualità. Si tratta di cucire una toppa triangolare nello spazio in cui dovrebbe chiudersi la cerniera. La toppa nasconderà la chiusura dei jeans, e nessuno noterà che la cerniera non si chiude. Ma per rendere questo intervento assolutamente insospettabile abbiamo due possibilità: possiamo selezionare una toppa di jeans della stessa sfumatura dei pantaloni, oppure trasformare la toppa in un fashion statement scegliendo dei colori appariscenti ma sempre eleganti e raffinati. Quest’anno vanno particolarmente di moda due colori, il fucsia e il giallo, che fino a poco tempo fa erano anatema, ma in questi mesi sono diffusissimi. Ma come possiamo riparare i nostri jeans esattamente?

Se non riusciamo più a chiudere i jeans proviamo questo trucchetto semplicissimo e discreto che da fuori nessuno noterà

Il procedimento è molto semplice. Ritagliamo la toppa della misura giusta a forma di triangolo, in modo che vada a sovrapporsi esattamente allo spazio che dovrebbe essere occupato dalla cerniera. Cuciamo un bordino alla toppa in maniera che non si slabbri. Possiamo farlo a mano oppure in pochi minuti con una macchina da cucire. Poi cuciamo la toppa esattamente sopra alla cerniera, in modo da nasconderla. Ma attenzione, dobbiamo lasciare un lato non cucito e in cui dobbiamo fare un buco per inserire il bottone. Vediamo come.

Cuciamo un’asola per far passare il bottone

Se non riusciamo più a chiudere i jeans non ci rimane che metterci una toppa. Lasciamo un lato della toppa libero, quello verso il bottone. Cuciamo nella parte superiore un’asola, dove possa passare il bottone. In questo modo la nostra toppa si trasformerà in una specie di “prolunga”, permettendoci di allacciare comunque i jeans, ma senza dover risucchiare la pancia e senza imbarazzo. Per rendere l’operazione ancora più semplice, possiamo utilizzare una stoffa elastica per fare la toppa. I nostri jeans torneranno comodi come prima.

