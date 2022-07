Quando siamo in viaggio la valigia è la nostra casa. Se la valigia si danneggia è un grosso guaio. Se si rompe la ruotina di un trolley, il danno economico è piccolo ma il disagio è enorme. Quando accade questo inconveniente, e accade spesso, c’è una semplicissima soluzione.

Gli inconvenienti dell’ultimo minuto sono proprio quelli che rovinano una vacanza. Magari sono problemi banali che non creano troppe difficoltà ma che comunque costituiscono un intralcio noioso e insidioso a una bella vacanza. La rottura del ruotino del trolley è uno dei problemi classici che si verificano quando siamo in viaggio.

La maggior parte di noi sa che cos’è un trolley ovvero una valigia dotata di piccole ruote che servono per facilitare il suo spostamento. Ma proprio le ruote sono la debolezza maggiore di questa valigia.

Che il viaggio sia per affari o per piacere, quando il ruotino si rompe è una bella seccatura. Infatti il trolley spesso diventa quasi inutilizzabile, specialmente quelli con due ruote. Non possiamo più trainarlo ma dobbiamo sollevarlo e portarlo come una normale valigia. Peccato che lo abbiamo caricato fino all’inverosimile ed ha un peso esagerato.

Se la ruota del trolley si rompe ecco la soluzione veloce ed economica senza spendere soldi per un’altra valigia

Quando si rompe la ruota di un trolley le soluzioni sono due, si butta la valigia e se ne compra un’altra, oppure si sostituisce la rotella. La sostituzione del trolley non è sempre fattibile o conveniente. Se abbiamo un trolley che costa 40-50 euro, potremmo anche decidere di sostituirlo. Ma se il trolley ha un valore di 200/250 euro, non vale la pena buttarlo per un danno da una decina di euro. Inoltre la sostituzione del trolley diventa complicata se non impossibile se siamo nel mezzo del viaggio e comprarne un altro è difficile.

Per esempio, supponiamo di aver programmato un viaggio in Lapponia per soggiornare una o più notti presso l’IceHotel 365. Questo albergo si trova a Jukkasjarvi, a 20 km dal circolo polare artico ed è fatto solo di ghiaccio. Se la ruota del trolley si rompe cosa fare? Qui chiunque avrà difficoltà a trovare un altro trolley da acquistare. Ecco che diventa fondamentale saper riparare il danno.

Sostituire la ruotina è molto semplice e può essere tranquillamente fatto in pochi minuti. Occorre avere un cacciavite, delle viti e dei fermagli, delle pinze e una chiave a brugola. Ovviamente occorre avere anche la ruotina di ricambio. Esiste anche la possibilità di comprare un kit di sostituzione con tutti gli strumenti necessari.

Quindi chi fa lunghi viaggi specialmente in luoghi lontani dai centri urbani, dovrebbe prevedere una possibile rottura della ruotina e attrezzarsi per la riparazione.

Il costo della sostituzione è veramente ridicolo, perché si parla di una spesa tra 10 e 20 euro. Quindi vale la pena sostituire la ruota specialmente se il trolley è di valore. Per chi veramente non volesse impegnarsi a sostituire la ruota di un trolley può sempre rivolgersi a un centro assistenza.

Lettura consigliata

Vacanze last minute e low cost in Italia al mare o in montagna in splendide località a luglio e agosto