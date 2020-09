Se non ce la fai più a rincorrere dietro ai debiti e ai soldi ecco la soluzione su come e perché puoi risparmiare su spesa, bollette luce e gas e assicurazioni. Semplicemente scegliendo i canali di acquisto che permettono di pagare meno. Per risparmiare su spesa, bollette luce e gas e assicurazioni, partiamo dal cibo con il meno caro che è sempre acquistabile senza rinunciare alla qualità.

Risparmiare su spesa, bollette luce e gas e assicurazioni: ecco come fare

Al riguardo la prima cosa da fare è quella di avere sempre sotto controllo le offerte ed i volantini. Ma anche i coupon e la loro relativa scadenza. Inoltre, per comprare tutto quel che serve massimizzando il risparmio non basta recarsi sempre nello stesso supermercato. Spesso infatti i prodotti non in offerta in un punto vendita si trovano a prezzi più bassi in un altro.

Passiamo ora alle bollette energia ed all'Rc auto che possono costare meno scegliendo il canale online. In tal caso il risparmio corre sul web utilizzando i siti Internet di comparazione delle tariffe. In genere, su risparmiare su spesa, bollette luce e gas e assicurazioni, si trovano online offerte energia davvero convenienti quando il contratto di luce e gas viene sottoscritto con lo stesso fornitore.

Si tratta della cosiddetta offerta luce e gas dual fuel che in un anno può garantire un grosso risparmio in bolletta. Rispetto invece ad avere il contratto energia elettrica con un operatore, e quello per il gas con un altro.

Rc auto meno cara con un click e senza muovere un passo

Lo stesso discorso vale per i comparatori online dei prodotti assicurativi, partendo proprio dall’Rc auto. Inserendo la targa basta infatti un click per ottenere gratis la lista delle compagnie che offrono la copertura di responsabilità civile più conveniente. La polizza si può sottoscrivere online, pagando con carta di credito. E quindi senza alcun bisogno di presentarsi presso un’agenzia di assicurazioni.