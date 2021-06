Che la frutta faccia bene lo sanno tutti, anche i bambini. Che poi non vogliano mangiarne è un altro discorso, anche se sembra proprio che le nuove generazioni siano più sane delle precedenti. Infatti, tutti i medici consigliano di mangiare almeno tre frutti al giorno, e per una ragione molto importante.

In molti dimenticano, infatti, che noi umani discendiamo dai primati, che di per sé all’inizio dell’evoluzione si cibavano quasi unicamente di frutti. A fine maggio e inizio giugno però arriva sulle tavole italiane un frutto in particolare, che è squisito e fa benissimo. Infatti, se mangiamo questo frutto di stagione avremo moltissime vitamine e solo 48 calorie per 100 grammi.

Le albicocche

Eh sì, stiamo proprio parlando delle albicocche. La storia di questo frutto è davvero straordinaria.

Si pensa, infatti, che sia originario della Cina, nella parte Settentrionale che sta vicino alla Russia. Gli archeologi hanno trovato dei reperti che ci dimostrano il consumo di albicocche addirittura a 5000 anni fa.

Con le carovane asiatiche il frutto è giunto fino alle porte dell’Europa. Dall’Armenia le albicocche arrivarono fino al Mar Mediterraneo, tanto che in molti dialetti italiani le albicocche hanno un nome che ricorda l’Armenia.

Una simpatica leggenda ci racconta che fu Alessandro Magno a portarle in Grecia e poi in Europa. Tuttavia, non ci sono evidenze scientifiche a riguardo.

Se i Romani la conoscevano bene, l’albicocca ha trovato il suo massimo splendore con gli Arabi. La parola albicocca è infatti di origine araba. Questo meraviglioso frutto ha la grandissima caratteristica di essere dolce ma allo stesso tempo molto ipocalorico: solo 48 calorie ogni 100 grammi da fresco.

Italia quinta produttrice mondiale

Non ci sono dati aggiornati, ma nel 2018 l'Italia ha prodotto così tante albicocche da essere la quinta produttrice mondiale.