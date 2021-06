Finalmente estate e soprattutto caldo. Il guardaroba si alleggerisce e le scarpe si aprono. Sì, quindi, a sandali flat, slipper bedroom, sandali lace up, mocassini leggeri e anche a questa stupenda scarpa estiva da abbinare con quello che si ha nell’armadio perché sta bene con tutto. Vediamo subito allora cosa propone il mondo della moda.

Stupenda scarpa estiva da abbinare con quello che si ha nell’armadio perché sta bene con tutto

Vera tendenza estiva 2021, anche se una variazione simile si era già vista per il periodo invernale. Ma se un prodotto va bene, allora lo si trasforma anche per l’estate. Stiamo parlando dei famosi sabot, che vengono riletti, modificati, applicati a varie forme e ribattezzati con il nome fashion di mules.

In passato sabot, oggi mules, si usavano come scarpe da casa e si abbinavano a pigiami o vestaglie. Indimenticabili le scarpe rosa con le piume che si vedevano in quasi tutti i film americani. I sabot poi sono usciti dalle stanze private e hanno iniziato a conquistare i red carpet e le strade trafficate. Kate Moss e Gwyneth Paltrow le indossavano sempre.

Le proposte fashion

Beh, oggi questi sandali tornano, però cambiando nome. I mules, dunque, sono dei sandali aperti davanti con il tallone scoperto. E questa scarpa è la vera nuova ossessione delle star. C’è chi ama quelle con il tacco basso, chi alto, chi dalla nuance pastello, chi da quelle strong.

C’è chi le ama in pelle di agnello come quelle di Bottega Veneta, oppure in pelle lavorata a pieghe con silhouette a punta quadrata con fascia attorcigliata come quelle di Versace. E ancora chi le ama con il tacco medio a blocco dalle nuance nude come quella di Valentino Garavani, oppure in pelle spazzolata con il triangolino imbottito applicato sulla punta squadrata come quella di Prada.

