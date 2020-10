Per chi segue una dieta che è ricca di vitamine ed anche di fibre è arrivato il momento di fornire delle importanti indicazioni. Se mangi frutta e verdura di stagione ecco quella da comprare a novembre e dicembre. Perché l’ortofrutta più buona è quella che dal campo arriva subito alla tavola. Al riguardo, vediamo allora quali sono per la frutta e per la verdura gli acquisti migliori nei prossimi mesi. Ed in particolare nei prossimi mesi di novembre e di dicembre del 2020.

Partendo dalla frutta, quelli di novembre e di dicembre sono ogni anno i mesi degli agrumi. E quindi sui banchi dei mercati di ortofrutta è possibile trovare prodotti freschi di stagione come limoni, arance, mandarini, pompelmi e mandaranci. Ma anche le mele, kiwi, uva, pere, cachi, cedri e le immancabili castagne.

Passando alla verdura, quelli di novembre e di dicembre sono i mesi perfetti per preparare le zuppe. E non a caso tra i prodotti freschi di stagione spicca la presenza sul mercato agricolo di bietole, sedano, cavoli, broccoli, cicorie, spinaci, cardi, zucche, cavolini di Bruxelles, porri e patate. Ma anche le zucchine, carote, carciofi, cavolfiori, radicchio, peperoni e melenzane.

Ecco perché se mangi la frutta e la verdura devi scegliere ed acquistare quella di stagione

Conoscere mese dopo mese quali sono i prodotti ortofrutticoli di stagione è importante per tutta una serie di ragioni. Prima di tutto per la loro freschezza e genuinità, ma non solo. In quanto la frutta e la verdura di stagione tendono a costare meno al chilo. Inoltre non vengono applicati a listino i costi da sostenere per la conservazione dei prodotti.

In più, l’ortofrutta fresca, rispetto a quella conservata per lungo tempo, in genere è a chilometri zero. Con il conseguente rispetto dell’ambiente in quanto altrimenti la frutta e la verdura, prima di essere vendute, potrebbero viaggiare anche per migliaia di chilometri.