A chi non è mai capitato di estrarre dei vestiti appena lavati dalla lavatrice e scoprire con orrore che la puzza di sudore non è sparita? Questo inconveniente può succedere soprattutto se le macchie di sudore sono vecchie, e abbiamo aspettato qualche giorno prima di lavare il capo. Particolarmente soggetti a questo problema sono i capi in fibre sintetiche, o quelli che utilizziamo per la palestra o per il lavoro. Spesso in questi casi non basta ripetere il lavaggio. Anzi, rimettere in lavatrice i capi con altro detersivo potrebbe peggiorare la situazione poiché la più comune causa di vestiti puzzolenti dopo il lavaggio è infatti un eccesso di detersivo. Occorre invece una soluzione molto più mirata e specifica. Fortunatamente, basta un semplice trattamento con un ingrediente che abbiamo praticamente sempre in casa per risolvere il problema. Vediamo come.

Se maglie e camicie escono dal lavaggio puzzolenti di sudore bastano poche gocce di questo ingrediente insospettabile per farle tornare profumate

Di quale ingrediente stiamo parlando? È molto semplice, si tratta del banalissimo succo di limone. Sembra incredibile, ma il succo di limone è non solo un fantastico smacchiatore naturale, ma anche uno sterminatore di cattivi odori. Se maglie e camicie escono dal lavaggio puzzolenti di sudore bastano poche gocce di questo ingrediente insospettabile per farle tornare profumate.

Se la nostra camicia da lavoro ha ancora le ascelle puzzolenti dopo il lavaggio, procediamo in questo modo. Spremiamo mezzo limone, e mettiamo il succo in un contenitore con spruzzino, aggiungendo circa un cucchiaio di acqua. Poi spruzziamo abbondantemente questo preparato sui punti più puzzolenti del capo che vogliamo trattare, generalmente le ascelle. Aspettiamo almeno 20 o 30 minuti, e poi risciacquiamo il capo.

La puzza di sudore sparirà, e la nostra camicia tornerà fresca e profumata come prima.

Utilissimo anche contro le macchie e per pulire la lavatrice

Ma le proprietà del limone non sono finite qui. Si tratta infatti, oltre che di un fantastico deodorante, anche di un ottimo smacchiante. Possiamo infatti utilizzare del succo di limone e un pizzico di sale per pretrattare le macchie più ostinate, come ad esempio quelle di caffè o di cioccolato. Spruzziamo del succo di limone sulla macchia, aggiungiamo del sale fino, e lasciamo agire per una mezz’oretta prima di risciacquare.

Se ci avanza del succo di limone spremuto in cucina, non buttiamolo assolutamente via. Mettiamolo invece nel cestello della lavatrice al prossimo lavaggio per sgrassare e profumare l’elettrodomestico.