Saper organizzare un momento conviviale come si deve, si sa, è un fattore molto apprezzato. Soprattutto in circostanze quali il cenone di Capodanno, durante il quale è veramente difficile far conciliare le aspirazioni e le esigenze di tutti. Le doti organizzative e le capacità gestionali diventano allora imprescindibili.

Forse in questo le stelle ci aiutano a capire come si atteggeranno i nati sotto alcuni segni. Infatti, l’atteggiamento con cui guardano la vita potrebbe riflettersi anche sulle scelte che faranno di fronte ad un piatto di cappelletti. Così come la predisposizione a condividere potrebbe fregarli quando l’ultima fetta di cotechino rimarrà nel piatto da portata. “Così nel grande, così nel piccolo”, affermava Ermete Trismegisto. Infatti, se lo Scorpione si manterrà guardingo e attendista ecco i tre protagonisti assoluti del cenone di Capodanno.

L’organizzatore, il sognatore e lo sbadato

Sullo Scorpione si potrebbe scrivere un libro. Tende ad essere guardingo e criptico. Osserverà compiaciuto tutti gli sviluppi possibili delle varie cene cui è stato invitato, mantenendo le porte aperte. Non si muoverà fino all’ultimo. Quando probabilmente sarà troppo tardi, lo vedremo vagare alla mezzanotte per le strade alla ricerca di qualcuno cui aveva detto di esserci. Qualcuno gli chiuderà la porta in faccia, ma alla fine ce la farà.

Se c’è qualcuno che potrebbe aver preso l’iniziativa per il cenone di San Silvestro, questo è una persona nata sotto il segno della Vergine. Sono infastiditi dall’ imprecisione e sono felici quando il cerchio prende forma. Sono soliti creare gruppi WhatsApp dedicati agli eventi che organizzano. Spronano poi quanti non hanno risposto a dare l’adesione entro un certo limite di tempo. Si potrebbero persino prendere la briga di ospitare gli invitati a casa propria. Ma una persona della Vergine pecca talvolta di visione a lungo termine. Inoltre, se la prende quando qualcuno le fa notare un errore. Probabilmente brucerà qualcosa mentre cucina a causa dell’unico timer che si è dimenticata di attivare. Potrebbe rovinare così la cena a tutti, salvo uscire dal gruppo di WhatsApp da lei stessa creato quando qualcuno glielo farà notare.

Affidiamo ai Pesci i brindisi. Sono sognatori e hanno un lato empatico e dolce. Potrebbero colpire qualcuno con il tappo e gli diranno che porta buona fortuna per scusarsi. Meglio non delegare l’intera organizzazione sulle loro spalle, perché puntano troppo in alto. Le feste in stile “Il grande Gatsby” sono vere solo nella letteratura e nel cinema, purtroppo. Ed erano finzioni costate molta fatica e soldi.

Il protagonista inatteso invece sarà il segno del Sagittario. Si ritroverà a festeggiare senza essersene reso conto. La vita è un aquilone cui attaccarsi senza badare alle direzioni del vento. I Sagittari lo applicano alla regola. Certo, quando la tempesta arriva, trovarsi in mano un aquilone può portare una forte scossa elettrica. Ma la sua (talvolta) inconsapevole positività sarà un ottimo auspicio per chi si rende conto che il nuovo anno ci potrebbe portare a improvvisare. Avere un sorriso ed una buona predisposizione saranno ottimi strumenti.

