Ecco come mascherare perfettamente il doppio mento e la faccia grossa con questi due bellissimi tagli di capelli

Ognuna di noi ha il proprio corpo di cui dovrebbe andare orgogliosa e fiera. Alcune parti spesso, però, non ci piacciono e vorremo cambiarle. A volte si tratta di piccoli particolari che noi percepiamo come difetti ma che sono poco visibili altri altri. Se vogliamo evitare di ricorrere a costosi trattamenti estetici, possiamo sempre usare piccoli trucchi per nascondere i dettagli in questione.

Quando parliamo del doppio mento, possiamo adottare alcune strategie efficaci per nasconderlo. Oggi vedremo, infatti, come mascherare perfettamente il doppio mento e la faccia grossa con questi due bellissimi tagli di capelli.

Basta sapere come portare i capelli

Il doppio mento può essere causato dalla ritenzione di liquidi e dal sovrappeso, ma anche da una scorretta postura del collo.

In alcuni casi è davvero visibile e importante e l’unica soluzione per nasconderlo è sottoporsi a interventi estetici. Nei casi più comuni è invece possibile adottare alcuni trucchi per nasconderlo e per spostare l’attenzione su un’altra parte del corpo.

Possiamo rivolgerci al parrucchiere per creare acconciature perfette per valorizzare i punti forti del volto e nascondere quelli critici.

Per mascherare un mento importante possiamo portare i capelli legati in una coda alta, in modo da spostare l’attenzione sulla parte alta del viso. Il collo sarà nudo e in questo modo apparirà più lungo e magro. Se invece vogliamo cambiare look ed indossare un nuovo taglio, possiamo provare questi due.

Innanzitutto, possiamo scegliere un semplice caschetto corto. Questo tipo di taglio alleggerisce la parte del mento e del collo e tende a slanciare la figura. Possiamo optare per un caschetto con le punte davanti più lunghe, in modo da scolpire gli zigomi e creare un effetto lifting notevole.

Un altro taglio perfetto per nascondere il doppio mento è un taglio medio sotto le clavicole. I capelli devono scendere morbidamente sotto al collo, in maniera da spostare l’attenzione da questa parte del corpo. Il nostro viso apparirà più magro e tonico e il doppio mento passerà inosservato.

Leghiamo i capelli

Se li abbiamo lunghi, acconciamoli in modo che stiano lontani dal mento.

Legare i capelli in alto attirerà l’attenzione sulla parte superiore del viso, quindi la faccia e il collo sembreranno più lunghi e il doppio mento sarà meno visibile.

Approfondimento

