Siamo impegnati nelle pulizie di primavera e in soffitta abbiamo trovato una vecchia radio e un set di diffusori audio? Non sappiamo cosa farne visto che in casa ci sono già delle moderne casse wi-fi e bluetooth? Fermiamoci un attimo prima di portarli in discarica. Ma soprattutto non facciamo più il grave errore di buttare via vecchi stereo e altoparlanti, potrebbero tornarci molto utili.

Trasformiamo i vecchi stereo in oggetti di arredamento vintage

La prima idea è quella di usare le radio e gli stereo per dare un tocco di vintage alle nostre stanze. Le radio degli anni ’60 e ’70 hanno scompartimenti e cavità che possiamo sfruttare nuovamente. Come? Proviamo a inserire negli spazi delle casse delle lampadine a led. Avremo una elegantissima lampada retrò.

Se lo stereo è in legno e non troppo pesante abbiamo anche un’altra opzione. Attacchiamolo con dei ganci resistenti al muro: le manopole esterne diventeranno il punto di appoggio per gli abiti o per le chiavi di casa.

L’ultimo consiglio per chi ha un gatto in casa è quello di trasformarle in un tira graffi. Rimuoviamo tutti i circuiti e i componenti elettrici e riempiamo la “scatola” con gomitoli e coperte. Il nostro animale ci ringrazierà.

Dei vecchi stereo possiamo tranquillamente riutilizzare anche gli altoparlanti. Prima di procedere controlliamo se funzionano ancora. Se la risposta è no troviamo degli utilizzi alternativi.

Possiamo utilizzare le griglie in metallo per creare dei portaoggetti. Tagliamole e facciamo attenzione alle parti sporgenti. Con un po’ di colla e qualche gancio avremo un nuovo portachiavi o un portagioielli.

Le casse più grandi in legno possono trasformarsi anche in mobiletti vintage. Apriamole e svuotiamole di fili e cavi vari. A questo punto possiamo creare un fantastico porta cd o porta vinili.

