L’ortensia è una pianta scenografica e ornamentale, perfetta per abbellire i nostri balconi o i nostri giardini grazie solamente alla sua presenza.

È una pianta incredibilmente forte e adattabile ad ogni situazione, preferisce l’ombra ma cresce bene anche al sole.

Può vivere tranquillamente su diverse tipologie di terreno, necessita solamente di un regolare apporto d’acqua ed un buon drenaggio, per svilupparsi al meglio.

Se le foglie delle nostre ortensie sono accartocciate basta solo questo semplice rimedio

Quando notiamo che le nostre ortensie presentano questa problematica, ma mantengono il loro colore verde scuro, senza alcun tipo di maculature, è per questa ragione.

Molto probabilmente è un sintomo collegato a squilibri idrici, soprattutto in questo periodo caldo dell’anno, quando le piogge scarseggiano, necessitano di annaffiature molto regolari.

Solitamente il problema si ha quando le piante vengono coltivate in vaso e quindi non possono allargarsi per cercare l’acqua.

Se le annaffiamo quando noteremo che le piante sono già completamente appassite, dopo circa trenta minuti dovrebbero riprendersi totalmente.

Nel momento in cui le temperature si alzano, le annaffiature per le ortensie devono diventare quotidiane, in modo da mantenere il terreno fresco e umido.

Più saranno esposte al sole, più spesso dovremo annaffiarle, anche perché il sole cocente del periodo va ad asciugare molto velocemente il terreno.

Se le foglie delle nostre ortensie sono accartocciate basta solo questo semplice rimedio, è importante avere cura delle nostre piante.

Bisogna sempre ricordarci di concimare la nostra ortensia, perché così forniremo alla pianta i nutrienti necessari ad attivare una buona protezione da possibili attacchi.

Un buon concime dovrebbe migliorare, oltre la quantità di micronutrienti nel terreno, anche la qualità dello stesso e la presenza di microrganismi utili alla pianta.

È consigliato innaffiare l’ortensia nelle prime ore del mattino, evitando assolutamente di bagnare il fogliame ma piuttosto direttamente la base della stessa.

La potatura di questa pianta è fondamentale per consentire la giusta circolazione dell’aria tra i rami, per ridurre l’eventualità di attacchi fungini e parassitari.

