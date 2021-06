Il caldo o il freddo eccessivi possono essere un problema. Possono inficiare il nostro benessere e pregiudicare la nostra salute. Quando ci si trova a casa si può far fatica a concentrarsi se le condizioni non sono ideali.

Ogni parte della casa deve essere accogliente e deve avere la temperatura che più apprezziamo. In alcuni casi, però, ci possono essere dei problemi dovuti a spifferi indesiderati. In bagno, in soggiorno o nel salotto.

Ecco come è possibile isolare delle vecchie finestre in legno in maniera semplice per difendersi sia dal freddo che dal caldo

Non è solo dal freddo che bisogna difendersi. Una convinzione fondata e molto comune è che tenere chiuse porte le finestre protegga dal freddo. Pochi si sognerebbero di aprire qualcosa durante una glaciale serata di gennaio. Tale saggia decisione è più che condivisibile.

Pochi, tuttavia, si fermano a pensare al caldo. In una giornata particolarmente afosa, si tende a spalancare porte e finestre. Per creare un circolo d’aria. Per trovare un ristoro. Ciò a volte può essere controproducente. Come il freddo, anche il caldo si insinua. Il risultato sarà un deciso aumento della temperatura.

Nelle prossime righe vedremo come isolare delle vecchie finestre in legno in maniera semplice per difendersi sia dal freddo che dal caldo.

Trucchi efficaci che ci fanno risparmiare

Questi trucchi non solo ci proteggeranno dal freddo, ma ci permetteranno di risparmiare un po’ di soldi. Isolando le finestre, infatti, si potrà regolare la temperatura in maniera più facile. Non si dipenderà troppo dal clima esterno. Il nostro portafoglio ci ringrazierà.

In primo luogo bisogna controllare il perimetro della finestra. Potrebbero esserci degli spifferi. Il fai da te può venirci in soccorso.

Anche le ante di legno possono lasciar passare l’aria a causa della loro conformazione. Aggiungere dei paraspifferi al di sotto delle ante può fare al caso nostro.

Sostituire il vetro con uno di nuova generazione è fondamentale. Anche i rumori esterni saranno attutiti in maniera notevole.

Bisogna prestare attenzione, infine, pure all’avvolgibile. Potrebbe filtrare dell’aria che crea condensa.